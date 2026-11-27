https://crimea.ria.ru/20261127/udary-po-ukraine-segodnya-razbity-lokomotivy-dlya-perevozki-voennykh-gruzov-1161464786.html
Удары по Украине сегодня: разбиты локомотивы для перевозки военных грузов
Удары по Украине сегодня: разбиты локомотивы для перевозки военных грузов - РИА Новости Крым, 27.11.2026
Удары по Украине сегодня: разбиты локомотивы для перевозки военных грузов
Вооруженные силы России в пятницу нанесли серию ударов беспилотниками по объектам транспорта и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, на территории... РИА Новости Крым, 27.11.2026
2026-11-27T18:38
2026-11-27T18:38
2026-11-27T18:44
министерство обороны рф
украина
удары по украине
новости сво
вооруженные силы россии
потери всу
днепропетровская область
черное море
одесса
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/16/1161277705_0:132:1280:852_1920x0_80_0_0_dc4ad349b18b21c3a6c52f02abb06d52.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в пятницу нанесли серию ударов беспилотниками по объектам транспорта и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, на территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, в акватории Черного моря юго-западнее Одессы поражено морское судно типа "сухогруз", которое доставляло грузы двойного назначения в интересах украинских боевиков, добавили в военном ведомстве.За минувшую неделю армия России нанесла два массированных и 12 групповых ударов по связанным с ВСУ целям. В результате поражены предприятия ВПК, задействованные в производстве крылатых ракет, ракетного топлива, беспилотников для ВСУ, а также логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, использовавшиеся украинскими боевиками, цеха производства и места хранения робототехнических комплексов, военные аэродромы и склады боеприпасов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Логистический коллапс: Зеленский готовит Киев к худшему сценариюМассированные удары по Украине: что уничтожено за неделюЗаводы и четыре локомотива: Минобороны перечислило удары по Украине за ночь
украина
днепропетровская область
черное море
одесса
одесская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/16/1161277705_164:130:1126:852_1920x0_80_0_0_15e420a37c81fde0a8ba4b1f41d32d57.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, украина, удары по украине, новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , днепропетровская область, черное море, одесса, одесская область
Удары по Украине сегодня: разбиты локомотивы для перевозки военных грузов
На Украине поражены три локомотива для перевозки военных грузов и сухогруз
18:38 27.11.2026 (обновлено: 18:44 27.11.2026)