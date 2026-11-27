https://crimea.ria.ru/20261127/udary-po-ukraine-segodnya-razbity-lokomotivy-dlya-perevozki-voennykh-gruzov-1161464786.html

Удары по Украине сегодня: разбиты локомотивы для перевозки военных грузов

Удары по Украине сегодня: разбиты локомотивы для перевозки военных грузов - РИА Новости Крым, 27.11.2026

Удары по Украине сегодня: разбиты локомотивы для перевозки военных грузов

Вооруженные силы России в пятницу нанесли серию ударов беспилотниками по объектам транспорта и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, на территории... РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T18:38

2026-11-27T18:38

2026-11-27T18:44

министерство обороны рф

украина

удары по украине

новости сво

вооруженные силы россии

потери всу

днепропетровская область

черное море

одесса

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/16/1161277705_0:132:1280:852_1920x0_80_0_0_dc4ad349b18b21c3a6c52f02abb06d52.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в пятницу нанесли серию ударов беспилотниками по объектам транспорта и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, на территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, в акватории Черного моря юго-западнее Одессы поражено морское судно типа "сухогруз", которое доставляло грузы двойного назначения в интересах украинских боевиков, добавили в военном ведомстве.За минувшую неделю армия России нанесла два массированных и 12 групповых ударов по связанным с ВСУ целям. В результате поражены предприятия ВПК, задействованные в производстве крылатых ракет, ракетного топлива, беспилотников для ВСУ, а также логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, использовавшиеся украинскими боевиками, цеха производства и места хранения робототехнических комплексов, военные аэродромы и склады боеприпасов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Логистический коллапс: Зеленский готовит Киев к худшему сценариюМассированные удары по Украине: что уничтожено за неделюЗаводы и четыре локомотива: Минобороны перечислило удары по Украине за ночь

украина

днепропетровская область

черное море

одесса

одесская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, украина, удары по украине, новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , днепропетровская область, черное море, одесса, одесская область