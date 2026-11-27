https://crimea.ria.ru/20261127/uchitel-udarila-shkolnika-v-sevastopole---delo-na-kontrole-bastrykina-1161463392.html
Учитель ударила школьника в Севастополе - дело на контроле Бастрыкина
Учитель ударила школьника в Севастополе - дело на контроле Бастрыкина - РИА Новости Крым, 27.11.2026
Учитель ударила школьника в Севастополе - дело на контроле Бастрыкина
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по делу об избиении ученика школы в Севастополе. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.11.2026
2026-11-27T18:02
2026-11-27T18:02
2026-11-27T18:15
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
дети
школа
александр бастрыкин
ск рф (следственный комитет российской федерации)
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/02/14/1119289136_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6370a318f75eba25aed2fce9af710c77.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по делу об избиении ученика школы в Севастополе. Об этом сообщили в Следкоме РФ.В пятницу родители ребенка в соцсетях опубликовали информацию о случившемся. Прокуратура и Следком начали проверку данных о насилии над 12-летним ребенком в школе. Полиция Севастополя также организовала проверку по факту инцидента.Отмечается, что со слов матери, в результате противоправных действий ребенку потребовалась медицинская помощь. Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти ребенка в Крыму из-за ненадлежащего оказания медпомощи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Перелом позвоночника у школьника в Крыму – дело у БастрыкинаБастрыкин затребовал доклад по делу о гибели сотрудницы "Тайгана"Дело по избиению подростка в Крыму завели повторно
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/02/14/1119289136_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_067f397a32328c99cdd3fcbae4bec14e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, дети, школа, александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Учитель ударила школьника в Севастополе - дело на контроле Бастрыкина
Бастрыкин контролирует ход проверки по факту избиения школьника в Севастополе
18:02 27.11.2026 (обновлено: 18:15 27.11.2026)