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Три человека ранены на Кубани из-за атаки БПЛА

Три человека ранены на Кубани из-за атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 27.11.2026

Три человека ранены на Кубани из-за атаки БПЛА

Три человека получили различные ранения в результате вражеской атаки беспилотниками в Новороссийске. Об этом информирует оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T08:13

2026-11-27T08:13

2026-11-27T08:13

новороссийск

кубань

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

краснодарский край

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. Три человека получили различные ранения в результате вражеской атаки беспилотниками в Новороссийске. Об этом информирует оперштаб Кубани.Упавшие обломки беспилотника выбили окна в многоквартирном доме. В двух частных домах произошло возгорание. На местах работают оперативные и специальные службы, уточнили в оперштабе.Накануне в результате атаки украинских беспилотников на Краснодарский край, произошел пожар на Славянском нефтеперерабатывающей заводе, случился разлив нефти из поврежденных резервуаров.Также в четверг сообщалось, что в Славянском районе Кубани после ночного удара беспилотников пострадали четыре человека. В Славянске-на-Кубани повреждены фасады и остекление квартир в четырех многоквартирных домах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над территорией России сбили четыре авиабомбы JDAM и две ракеты "Нептун""Малыши" закрывают небо: как защищают Херсонщину от дронов ВСУВСУ ударили по автостоянке в Запорожской области – пятеро погибших и трое раненых

новороссийск

кубань

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, кубань, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, краснодарский край, происшествия, всу (вооруженные силы украины)