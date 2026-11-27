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Три человека ранены на Кубани из-за атаки БПЛА
Три человека ранены на Кубани из-за атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 27.11.2026
Три человека ранены на Кубани из-за атаки БПЛА
Три человека получили различные ранения в результате вражеской атаки беспилотниками в Новороссийске. Об этом информирует оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 27.11.2026
2026-11-27T08:13
2026-11-27T08:13
2026-11-27T08:13
новороссийск
кубань
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
краснодарский край
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. Три человека получили различные ранения в результате вражеской атаки беспилотниками в Новороссийске. Об этом информирует оперштаб Кубани.Упавшие обломки беспилотника выбили окна в многоквартирном доме. В двух частных домах произошло возгорание. На местах работают оперативные и специальные службы, уточнили в оперштабе.Накануне в результате атаки украинских беспилотников на Краснодарский край, произошел пожар на Славянском нефтеперерабатывающей заводе, случился разлив нефти из поврежденных резервуаров.Также в четверг сообщалось, что в Славянском районе Кубани после ночного удара беспилотников пострадали четыре человека. В Славянске-на-Кубани повреждены фасады и остекление квартир в четырех многоквартирных домах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над территорией России сбили четыре авиабомбы JDAM и две ракеты "Нептун""Малыши" закрывают небо: как защищают Херсонщину от дронов ВСУВСУ ударили по автостоянке в Запорожской области – пятеро погибших и трое раненых
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новороссийск, кубань, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, краснодарский край, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Три человека ранены на Кубани из-за атаки БПЛА
Три человека пострадали в Новороссийске из-за атаки БПЛА – оперштаб