https://crimea.ria.ru/20261127/stadiya-torga-pochemu-es-ne-soglasoval-ukraine-kredit-i-chto-budet-dalshe-1161455023.html

Стадия торга: почему ЕС не согласовал Украине кредит и что будет дальше

Стадия торга: почему ЕС не согласовал Украине кредит и что будет дальше - РИА Новости Крым, 27.11.2026

Стадия торга: почему ЕС не согласовал Украине кредит и что будет дальше

Европа переживает третий этап проживания утраты – торг и теперь готовится "сдать" главу киевского режима Владимира Зеленского на выгодных для нее условиях... РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T19:34

2026-11-27T19:34

2026-11-27T19:34

мнения

игорь шатров

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Европа переживает третий этап проживания утраты – торг и теперь готовится "сдать" главу киевского режима Владимира Зеленского на выгодных для нее условиях. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров, комментируя отсутствие в последние месяцы единства в ЕС при принятии решений по Украине.Накануне Евросоюз не смог согласовать кредит Украине на 45 млрд евро вместе с выделенным займом на 90 млрд – принято решение вернуться к обсуждению этого вопроса в декабре. Об этом по итогам заседания журналистам заявил председатель Евросовета Антониу Кошта.По мнению Шатрова, происходящее является еще одним ярким проявлением затянувшегося в Европе процесса под названием "осознание неизбежного" в отношении Украины. Он ожидаемо последовал после эйфории в условиях, когда накопилось много доказательств тому, что Киев проигрывает, а США отвернулись.Такое поведение, отмечает эксперт, характерно для переживания утраты, которое в психологии и психотерапии описывается в виде пяти этапов, своего рода стадий принятия неизбежного, и первые две из них уже пережиты Европой."Вначале идет полное отрицание всего происходящего, потом наступает гнев – мы это видели, а сейчас начинается этап торга. То есть они, понимая уже, что происходит, хотят... это как-то выгодно продать, условно говоря", – сказал политолог.Выгодно спускать все, что становится мертвым грузом, – такова сегодня главная задача европейцев. И Зеленский, превратившийся в марионетку, которая управляет своими кукловодами, в списке на вылет в числе первых, считает Шатров.По мнению Шатрова, Зеленский это осознает, поэтому если раньше хоть с какими-то деньгами он возвращался на Украину, рассовав по пути часть из них по кубышкам, то теперь старается как можно больше времени проводить в Европе."Потому что "слить" его на Украине... проще, потому что на Украине можно устроить все что угодно сейчас, потому что она является серой зоной, или, не знаю, темной комнатой какой-то. Он это чувствует", – сказал Шатров.Все эти события, однако, не означают, что конфликт России и Запада близится к концу и наступит в ближайшее время, поскольку, во-первых, торг может затянуться, отметил политолог. А во-вторых, впереди еще два этапа переживания Европой утраты надежд, денег и своего геополитического веса."Будьте готовы, что после торга наступает этап депрессии, и только пятый – признание. Так что мы еще много интересного узнаем о Европе, когда там наступит этап депрессии и мы будем обсуждать те события, которые на этом этапе происходят", – заключил эксперт.Ранее доктор политических наук, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук "Альтер", профессор факультета политологии МГУ Андрей Манойло высказал мнение, что для распада Европейского союза, который является проектом стремительно нищающей Германии, сегодня складываются все предпосылки, и до конца 2027 года он действительно может оказаться на пороге развала на глазах у всего мира и без какого-либо участия России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:О правилах вражды: зачем недоговороспособную Европу зовут в Москву США задерживают поставки Киеву ракет для Patriot – названа причина Таран ЕС и НАТО: что делают украинцы в Африке и к чему готовятся

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мнения, игорь шатров, украина, владимир зеленский, европа, политика