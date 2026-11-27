https://crimea.ria.ru/20261127/sroki-predostavleniya-lgot-dlya-voennykh-sokratilis-vdvoe-1161439488.html

Сроки предоставления льгот для военных сократились вдвое

Сроки предоставления льгот для военных сократились вдвое - РИА Новости Крым, 27.11.2026

Сроки предоставления льгот для военных сократились вдвое

Министр обороны России Андрей Белоусов проверил работу Военно-социального центра Минобороны России, благодаря которому оптимизируется предоставление льгот... РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T10:43

2026-11-27T10:43

2026-11-27T10:43

минобразования рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов проверил работу Военно-социального центра Минобороны России, благодаря которому оптимизируется предоставление льгот военнослужащим и их семьям. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.Отмечается, что оформить льготы в проактивном режиме и без оформления бумаг можно через "Витрину данных" Минобороны России.Таким образом удалось исключить очные визиты в различные ведомства, а сроки предоставления мер поддержки сократить в два раза.Также более 95% мер поддержки переведены в многофункциональные центры и на Единый портал государственных услуг.Кроме того, планируется увеличить долю автоматизированной обработки звонков, для чего до конца года внедрить новую схему обработки запросов. Вместо ожидания на линии робот будет опрашивать заявителя, фиксировать обращение и перезванивать с готовым ответом, сформированным оператором при помощи ИИ, пояснили в ведомстве.Вместе с тем, будет продолжена работа по увеличению количества дней проведения личного приема инспекторами центра на базе региональных подразделений фонда "Защитники Отечества".Отмечается, что контакт-центр Военно-социального центра принял с начала 2026 года более 1,3 миллиона звонков – от двух до восьми тысяч ежедневно, треть из которых уже обработал робот.Ранее депутат Государственного Совета Республики Крым, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Республики Крым Виктор Аносов сообщил, что социальная поддержка ветеранов СВО будет усилена в 2027 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие налоговые льготы доступны участникам СВО и их семьямТретий поток программы "Время героев": участников обеспечат жильем и стипендиейВ Крымском федеральном университете увеличили число бюджетных мест для участников СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобразования рф, андрей белоусов, помощь бойцам сво, участники сво, новости, льгота