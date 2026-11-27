https://crimea.ria.ru/20261127/sroki-otmeny-veernykh-otklyucheniy-sveta-v-krymu-i-novye-podlodki-v-vmf-glavnoe-1161466231.html

Сроки отмены веерных отключений света в Крыму и новые подлодки в ВМФ: главное

Сроки отмены веерных отключений света в Крыму и новые подлодки в ВМФ: главное - РИА Новости Крым, 27.11.2026

Сроки отмены веерных отключений света в Крыму и новые подлодки в ВМФ: главное

Когда в Крыму отменят ограничения подачи электроэнергии. Президент России Владимир Путин ВСУ атаковали Новороссийск - ранены люди и повреждены жилые дома. На... РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T22:54

2026-11-27T22:54

2026-11-27T22:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Когда в Крыму отменят ограничения подачи электроэнергии. Президент России Владимир Путин ВСУ атаковали Новороссийск - ранены люди и повреждены жилые дома. На белорусско-украинской границе прошла крупнейшая гуманитарная миссия по возвращению пожилых граждан и детей из России на Украину. Снегопады и шторм в Крыму.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Когда в Крыму снимут ограничения по светуОграничения подачи электроэнергии в Крыму планируется отменить до конца следующей недели. К этому сроку планируется завершить необходимые технические ремонтные работы, сообщили в пресс-службе "Крымэнерго". После восстановления энергосистемы полуострова потребители вернутся к регламентированным графикам, а затем электроснабжение будет полностью нормализовано, добавили в минтопэнерго Крыма.ВМФ России получит 5 подводных ракетоносцев до 2030 годаВоенно-морской флот России до 2030 года получит пять подводных ракетоносцев, три из которых – проекта "Ясень". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Российский лидер добавил, что за восемь лет в состав Военно-морского флота страны приняты пять стратегических ракетоносцев проекта "Борей-А" и пять крейсеров проекта "Ясень-М". Россия продолжит системно наращивать боевой потенциал группировок подводного флота.Атака ВСУ на Новороссийск ВСУ в ночь на пятницу атаковали Новороссийск. Пострадали три человека. Упавшие обломки беспилотника повредили многоэтажку доме, в двух частных домах вспыхнули пожары. В одном из многоквартирных домов при ударе выбило стекла в 70 квартирах. Крупнейшая гуманитарная миссия по воссоединению семейВ пятницу на границе Белоруссии и Украины прошла крупнейшая гуманитарная миссия по возвращению пожилых граждан и детей на Украину. С 2022 года на территории Беларуси прошло уже более 70 гуманитарных миссий и обменов. Эта стала одной из крупнейших. За все время содействие оказано более чем двум тысячам граждан. Шторм в КрымуВ выходные на Крым обрушатся снегопады и сильный ветер. Как рассказала РИА Новости Крым начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, 30 ноября, 1 и 2 декабря будет дуть очень сильный северо-восточный ветер до 25 м/с и снегопады. В регионе объявлено экстренное предупреждение. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20261127/rabotnitsa-shkoly-v-sevastopole-oskorblyala-i-dushila-rebenka--mvd-nachali-proverku-1161451505.html

https://crimea.ria.ru/20261127/dlya-grazhdan-i-biznesa-kakie-izmeneniya-v-nalogovoy-sisteme-ozhidayut-rossiyan-1161430269.html

https://crimea.ria.ru/20261127/v-krymu-vremenno-zakryli-gornyy-uchastok-trassy-bakhchisaray--yalta-1161445530.html

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