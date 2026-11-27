https://crimea.ria.ru/20261127/sotsialnye-raskhody-i-zdravookhranenie-sovfed-odobril-zakon-o-byudzhete-na-2027-2029-gody-1161448966.html

Социальные расходы и здравоохранение: Совфед одобрил закон о бюджете на 2027-2029 годы

Социальные расходы и здравоохранение: Совфед одобрил закон о бюджете на 2027-2029 годы - РИА Новости Крым, 27.11.2026

Социальные расходы и здравоохранение: Совфед одобрил закон о бюджете на 2027-2029 годы

Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете РФ на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T13:55

2026-11-27T13:55

2026-11-27T13:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете РФ на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, пишет РИА Новости.Расходы бюджета в 2027 году утверждены на уровне 48,8 триллиона рублей, доходы - 43,3 триллиона. В следующие два года - 2028 и 2029-й - расходы вырастут до 50,9 триллиона и 53,9 триллиона рублей, доходы составят 45,8 триллиона и 48,6 триллиона рублей соответственно. В результате дефицит бюджета в 2027 году ожидается на уровне 2,2% ВВП, а в следующие два года он сократится до 1,9%.Приоритетами бюджета будут выполнение социальных обязательств, помощь участникам специальной военной операции и их близким, обеспечение потребностей обороны и безопасности государства. Также среди основного - достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства и развитие инфраструктуры.Основные характеристики трехлетнего бюджета определены исходя из уровня инфляции не выше 4% в год. Верхний предел внутреннего госдолга страны на начало 2028 года утвержден в сумме 48,1 триллиона рублей, 2029 года – 54,9 триллиона.Величина прожиточного минимума в целом по РФ на душу населения на 2027 год установлена в размере 20 227 рублей, для трудоспособного населения - 22 047 рублей, пенсионеров - 17 395 рублей, детей - 19 620 рублей.Закон предусматривает перенос с 2027-2029 годов на 2031-2033 годы погашения одной трети задолженности регионов перед РФ по бюджетным кредитам, сложившейся по состоянию на 1 марта 2024 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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