https://crimea.ria.ru/20261127/smertelnoe-dtp-v-simferopole-muzhchina-pogib-v-stolknovenii-dvukh-inomarok-1161465338.html

Смертельное ДТП в Симферополе: мужчина погиб в столкновении двух иномарок

Смертельное ДТП в Симферополе: мужчина погиб в столкновении двух иномарок - РИА Новости Крым, 27.11.2026

Смертельное ДТП в Симферополе: мужчина погиб в столкновении двух иномарок

В Симферополе в результате столкновения двух иномарок погиб мужчина и пострадал 16-летний подросток. Об этом сообщают МВД по Крыму и прокуратура республики. РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T18:54

2026-11-27T18:54

2026-11-27T18:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе в результате столкновения двух иномарок погиб мужчина и пострадал 16-летний подросток. Об этом сообщают МВД по Крыму и прокуратура республики.Авария произошла в пятницу днем на проспекте Победы.По данным ведомства, водитель внедорожника Great Wall двигался по проспекту Победы со стороны села Трудовое и при повороте налево столкнулся с автомобилем Lexus LX450, который следовал попутно слева.Ход проверки по факту ДТП контролирует прокуратура республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек погибли и 13 пострадали в ДТП с автобусом и фурами в Красноярском краеВодитель грузовика погиб в массовом ДТП на КубаниСлетевшая с прицепа бочка стала причиной ДТП на трассе "Таврида"

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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