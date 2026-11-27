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Смена атмосферного караула: погода в Крыму на выходных

Смена атмосферного караула: погода в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 27.11.2026

Смена атмосферного караула: погода в Крыму на выходных

В выходные на погоду в Крыму повлияет черноморский циклон – температура снизится и ливни перейдут в снег. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T19:03

2026-11-27T19:03

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погода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В выходные на погоду в Крыму повлияет черноморский циклон – температура снизится и ливни перейдут в снег. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Цента погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.В субботу, по прогнозу эксперта, облаков станет больше, они станут гуще, и поэтому пойдут довольно значимые дожди, причем и ночью, и днем."Суточная температура обозначит обратный ход - ночью +4…+7, и днем с понижением до +3…+6 градусов. При этом задуют северо-восточные ветры 5-10 м/с, в порывах до 13-18 метров в секунду, но это только начало", - предупредил метеоролог.В воскресенье похолодание усилится, обратил внимание он."Северо-восточная тяга ветров будет обеспечивать адвекцию более свежих воздушных масс из глубины континента, поэтому столбики термометров в течение суток приблизятся к нулевым отметкам, а значит осадки начнут переходить в смешанное и твердое агрегатное состояние, правда, уже локального характера", - сообщил Тишковец.Тем не менее, это уже переход в новую фазу, в новое качество погодных условий, и это будет предподготовкой к смене климатических сезонов, когда на полуострове наступит настоящая метеорологическая зима, подытожил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за штормаЗима придет в Крым со снегом и сильным холодным ветромСнег в Крыму: сколько осадков выпало в горах

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