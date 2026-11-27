https://crimea.ria.ru/20261127/simferopol-i-yalta-na-6-chasov-ostalis-bez-sveta-1161466657.html
Симферополь и Ялта на 6 часов остались без света
Симферополь и Ялта на 6 часов остались без света - РИА Новости Крым, 27.11.2026
Симферополь и Ялта на 6 часов остались без света
Часть Симферополя и Ялты в пятницу вечером обесточены на 4-6 часов в связи с действующими в Крыму ограничениями энергоснабжения. Об этом сообщает предприятие... РИА Новости Крым, 27.11.2026
2026-11-27T19:55
2026-11-27T19:55
2026-11-27T20:08
крым
гуп рк "крымэнерго"
ялта
симферополь
евпатория
энергосистема крыма
электроэнергия
электричество
электросети
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111436/89/1114368980_170:0:2806:1483_1920x0_80_0_0_e5e3625fca53693af4fa0716274b6491.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Часть Симферополя и Ялты в пятницу вечером обесточены на 4-6 часов в связи с действующими в Крыму ограничениями энергоснабжения. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго".В Симферополе света нет более чем на 90 улицах и переулках, а также в микрорайоне Фонтаны. С перечнем улиц можно ознакомиться в канале "Крымэнерго" в МАКС. Кроме того, отключены более 40 садовых товариществ на территории муниципалитета.Ориентировочное время отключения – 4 часа.В Симферопольском районе на 6 часов отключили свет в Гвардейском, селах Маленькое, Новый сад, Красная зорька, Журавлевка, Новоандреевка, Украинка, Лозовое.В Ялте приблизительно на шесть часов обесточены микрорайон Васильевка и частично порядка 40 улиц.Также света нет в Евпатории – микрорайонах Исмаил-Бей и Яшлык, в Заозерном и на некоторых улицах. Ориентировочное время отключения - от 3 до 6 часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
ялта
симферополь
евпатория
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111436/89/1114368980_153:3:2637:1866_1920x0_80_0_0_3fabce7d4e4729f6544a5449a6b3ee3b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, гуп рк "крымэнерго", ялта, симферополь, евпатория, энергосистема крыма, электроэнергия, электричество, электросети, электросети крыма, отключение электроэнергии в крыму, новости крыма
Симферополь и Ялта на 6 часов остались без света
Часть Симферополя и Ялты остались без света на 4-6 часов из-за ограничений мощности
19:55 27.11.2026 (обновлено: 20:08 27.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Часть Симферополя и Ялты в пятницу вечером обесточены на 4-6 часов в связи с действующими в Крыму ограничениями энергоснабжения. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго".
В Симферополе света нет более чем на 90 улицах и переулках, а также в микрорайоне Фонтаны. С перечнем улиц можно ознакомиться
в канале "Крымэнерго" в МАКС. Кроме того, отключены более 40 садовых товариществ на территории муниципалитета.
Ориентировочное время отключения – 4 часа.
В Симферопольском районе на 6 часов отключили свет в Гвардейском, селах Маленькое, Новый сад, Красная зорька, Журавлевка, Новоандреевка, Украинка, Лозовое.
В Ялте приблизительно на шесть часов обесточены микрорайон Васильевка и частично
порядка 40 улиц.
Также света нет в Евпатории – микрорайонах Исмаил-Бей и Яшлык, в Заозерном и на некоторых улицах. Ориентировочное время отключения - от 3 до 6 часов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.