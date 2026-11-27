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Симферополь и Ялта на 6 часов остались без света

Симферополь и Ялта на 6 часов остались без света - РИА Новости Крым, 27.11.2026

Симферополь и Ялта на 6 часов остались без света

Часть Симферополя и Ялты в пятницу вечером обесточены на 4-6 часов в связи с действующими в Крыму ограничениями энергоснабжения. Об этом сообщает предприятие... РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T19:55

2026-11-27T19:55

2026-11-27T20:08

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Часть Симферополя и Ялты в пятницу вечером обесточены на 4-6 часов в связи с действующими в Крыму ограничениями энергоснабжения. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго".В Симферополе света нет более чем на 90 улицах и переулках, а также в микрорайоне Фонтаны. С перечнем улиц можно ознакомиться в канале "Крымэнерго" в МАКС. Кроме того, отключены более 40 садовых товариществ на территории муниципалитета.Ориентировочное время отключения – 4 часа.В Симферопольском районе на 6 часов отключили свет в Гвардейском, селах Маленькое, Новый сад, Красная зорька, Журавлевка, Новоандреевка, Украинка, Лозовое.В Ялте приблизительно на шесть часов обесточены микрорайон Васильевка и частично порядка 40 улиц.Также света нет в Евпатории – микрорайонах Исмаил-Бей и Яшлык, в Заозерном и на некоторых улицах. Ориентировочное время отключения - от 3 до 6 часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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