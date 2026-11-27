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Сильный ветер и 1,5-метровые волны: Керченский пролив все еще штормит

Сильный ветер и 1,5-метровые волны: Керченский пролив все еще штормит - РИА Новости Крым, 27.11.2026

Сильный ветер и 1,5-метровые волны: Керченский пролив все еще штормит

Штормовое предупреждение в порту Керчь и Керченском проливе продлено на субботу, 28 ноября. Об этом сообщили в минтрансе Крыма со ссылкой на данные Крымского... РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T18:15

2026-11-27T18:15

2026-11-27T18:15

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

шторм

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крым

новости крыма

керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение в порту Керчь и Керченском проливе продлено на субботу, 28 ноября. Об этом сообщили в минтрансе Крыма со ссылкой на данные Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.Уточняется, что ночью и утром ожидается временами дождь, днем без существенных осадков. Высота волн в море будет достигать 1,5 метра.Штормовое предупреждение в порту Керчи и Керченском проливе действует уже несколько дней.Во вторник, 24 ноября, стало известно, что для владельцев легковых автомобилей, которые хотят перевезти транспортное средство на пароме через Керченский пролив, в Крыму организована подача заявок. Воспользоваться возможностью переправы автотранспорта через пролив на паромах могут только гости полуострова, указал советник Главы Крыма Олег Крючков.Ранее сообщалось о запуске между портами Крым и Кавказ пассажирских катеров. Переправа для людей бесплатная. Маршрут организован после временной остановки движения по Крымскому мосту.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение по Крымскому мосту: как будут ходить электрички в выходныеИз Севастополя через Крымский мост запустят новые автобусные рейсыМинтранс увеличит число поездов в сообщении с Крымом

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, шторм, логистика, крым, новости крыма, керченский пролив