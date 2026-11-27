https://crimea.ria.ru/20261127/rossiyskiy-sport-zapechatleli-na-serebryanykh-monetakh-1161443670.html
Российский спорт запечатлели на серебряных монетах
Российский спорт запечатлели на серебряных монетах - РИА Новости Крым, 27.11.2026
Российский спорт запечатлели на серебряных монетах
30 ноября в обращении появятся памятные серебряные монеты "Российский спорт". Об этом сообщили в пресс-службе Банка России. РИА Новости Крым, 27.11.2026
2026-11-27T21:34
2026-11-27T21:34
2026-11-27T21:34
банк россии
памятные монеты
новости
спорт
деньги
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/1b/1161443468_9:0:1072:598_1920x0_80_0_0_b225771644a0b74dd151132655df0ec7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. 30 ноября в обращении появятся памятные серебряные монеты "Российский спорт". Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.Приобрести монеты можно в АО "Гознак" и банках, с которыми Банк России заключил соглашение о распространении, добавили в пресс-службе.В четверг, 26 ноября, в Минэнерго сообщали, что Банк России выпустил памятную монету "Энергетик" серии "Человек труда".Ранее сообщалось, что 2 октября Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "Судебная система России". Также Банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля в честь 75-летия первого президента Чечни Ахмата Кадырова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России ввели в обращение обновленную 100-рублевую банкнотуВ России выпускают памятную серебряную монету "Орден Славы"Банк России выпускает инвестиционные монеты "Георгий Победоносец"
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/1b/1161443468_142:0:939:598_1920x0_80_0_0_d4cf87687e5feea71ba38521e74b2138.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банк россии, памятные монеты, новости, спорт, деньги
Российский спорт запечатлели на серебряных монетах
Банк России выпустит памятные серебряные монеты серии "Российский спорт"