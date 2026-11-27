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Российский спорт запечатлели на серебряных монетах

Российский спорт запечатлели на серебряных монетах - РИА Новости Крым, 27.11.2026

Российский спорт запечатлели на серебряных монетах

30 ноября в обращении появятся памятные серебряные монеты "Российский спорт". Об этом сообщили в пресс-службе Банка России. РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T21:34

2026-11-27T21:34

2026-11-27T21:34

банк россии

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спорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. 30 ноября в обращении появятся памятные серебряные монеты "Российский спорт". Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.Приобрести монеты можно в АО "Гознак" и банках, с которыми Банк России заключил соглашение о распространении, добавили в пресс-службе.В четверг, 26 ноября, в Минэнерго сообщали, что Банк России выпустил памятную монету "Энергетик" серии "Человек труда".Ранее сообщалось, что 2 октября Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "Судебная система России". Также Банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля в честь 75-летия первого президента Чечни Ахмата Кадырова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России ввели в обращение обновленную 100-рублевую банкнотуВ России выпускают памятную серебряную монету "Орден Славы"Банк России выпускает инвестиционные монеты "Георгий Победоносец"

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк россии, памятные монеты, новости, спорт, деньги