https://crimea.ria.ru/20261127/rossiya-vvela-vremennyy-zapret-na-vyvoz-topliva-dlya-reaktivnykh-dvigateley-1161437209.html

Россия ввела временный запрет на вывоз топлива для реактивных двигателей

Россия ввела временный запрет на вывоз топлива для реактивных двигателей - РИА Новости Крым, 27.11.2026

Россия ввела временный запрет на вывоз топлива для реактивных двигателей

В России временно запретили вывоз топлива для реактивных двигателей, сообщили в пресс-службе правительства РФ. РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T09:17

2026-11-27T09:17

2026-11-27T09:17

правительство россии

дизельное топливо

экспорт

новости

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и продлится СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. В России временно запретили вывоз топлива для реактивных двигателей, сообщили в пресс-службе правительства РФ.Запрет начинают действовать с 1 декабря 2026 года до 31 марта 2027 года включительно. Предыдущий аналогичный запрет, введенный в июне 2026 года, заканчивается 30 ноября 2026 года.Отмечается, что ограничения не затронут поставки авиакеросина в рамках международных межправительственных соглашений.2 ноября правительство России временно запретило вывоз некоторых видов нефтехимической продукции за пределы Евразийского экономического союза.Ранее правительство России продлило запрет на экспорт дизельного топлива.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму обозначили АЗС с бензином в наличииНовак рассказал о ситуации на топливном рынке РоссииПутин назвал главную задачу на топливном рынке России

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правительство россии, дизельное топливо, экспорт, новости