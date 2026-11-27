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Россия временно запретила экспорт гречихи
Россия временно запретила экспорт гречихи - РИА Новости Крым, 27.11.2026
Россия временно запретила экспорт гречихи
Установлен временный запрет на вывоз из России гречихи, а вывозные пошлины на горох, нут и чечевицу обнулены. Об этом сообщили в пятницу, 27 ноября, в... РИА Новости Крым, 27.11.2026
2026-11-27T14:34
2026-11-27T14:34
2026-11-27T14:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Установлен временный запрет на вывоз из России гречихи, а вывозные пошлины на горох, нут и чечевицу обнулены. Об этом сообщили в пятницу, 27 ноября, в правительстве России.В правительстве уточнили, что решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем продовольственном рынке. При этом запрет на экспорт не будет распространяться на гречиху, вывозимую в государства-члены Евразийского экономического союза, а также на партии, вывозимые для оказания гуманитарной помощи. Также среди исключений – поставки в рамках международных межправительственных соглашений и экспорт гречихи в Абхазию и Южную Осетию.Ранее решение об ограничении экспорта гречихи принималось в 2021 году, когда запрет действовал с 5 июня по 31 августа включительно.О новых ставках ввозных пошлинЕще одним постановлением установлены нулевые ставки вывозных таможенных пошлин в отношении гороха, нута и чечевицы, которые экспортируются за пределы Евразийского экономического союза. Они будут действовать до 31 марта 2027 года.До сих пор размер таких ставок составлял 5%. Однако на сегодняшний день экспортные цены на эту продукцию существенно снизились.Ранее стало известно, что в России временно запретили вывоз топлива для реактивных двигателей, в том числе приобретенного на биржевых торгах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России обнулили экспортные пошлины на зерно до конца годаУстановлены квоты на экспорт минеральных удобрений из РоссииРоссия ввела временный запрет на вывоз отдельных видов нефтепродуктов
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россия, продовольственная безопасность, экспорт, продукты, новости
Россия временно запретила экспорт гречихи
Правительство России решило ввести временный запрет на вывоз из страны гречихи
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Установлен временный запрет на вывоз из России гречихи, а вывозные пошлины на горох, нут и чечевицу обнулены. Об этом сообщили в пятницу, 27 ноября, в правительстве России.
"Правительство приняло решение ввести новый временный запрет на вывоз гречихи из России… Ограничение вступает в силу по истечении суток после официального опубликования документа и будет действовать в течение шести месяцев", - говорится в сообщении.
В правительстве уточнили, что решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем продовольственном рынке. При этом запрет на экспорт не будет распространяться на гречиху, вывозимую в государства-члены Евразийского экономического союза, а также на партии, вывозимые для оказания гуманитарной помощи. Также среди исключений – поставки в рамках международных межправительственных соглашений и экспорт гречихи в Абхазию и Южную Осетию.
Ранее решение об ограничении экспорта гречихи принималось в 2021 году, когда запрет действовал с 5 июня по 31 августа включительно.
О новых ставках ввозных пошлин
Еще одним постановлением установлены нулевые ставки вывозных таможенных пошлин в отношении гороха, нута и чечевицы, которые экспортируются за пределы Евразийского экономического союза. Они будут действовать до 31 марта 2027 года.
До сих пор размер таких ставок составлял 5%. Однако на сегодняшний день экспортные цены на эту продукцию существенно снизились.
"Нулевые ставки вывозных пошлин будут способствовать повышению конкурентоспособности отечественной продукции на внешнем рынке", - заявили в правительстве РФ.
Ранее стало известно, что в России временно запретили
вывоз топлива для реактивных двигателей, в том числе приобретенного на биржевых торгах.
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