https://crimea.ria.ru/20261127/rossiya-prodolzhit-naraschivat-boevoy-potentsial-podvodnogo-flota--putin-1161467226.html

Россия продолжит наращивать боевой потенциал подводного флота – Путин

Россия продолжит наращивать боевой потенциал подводного флота – Путин - РИА Новости Крым, 27.11.2026

Россия продолжит наращивать боевой потенциал подводного флота – Путин

За восемь лет в состав Военно-морского флота России приняты пять стратегических ракетоносцев проекта "Борей-А" и пять крейсеров проекта "Ясень-М". Россия... РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T20:11

2026-11-27T20:11

2026-11-27T20:11

россия

владимир путин (политик)

военно-морской флот рф

подводный флот россии

новости

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/1b/1161466962_0:262:3176:2048_1920x0_80_0_0_53afa5b8a2e648de78a87993010db872.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. За восемь лет в состав Военно-морского флота России приняты пять стратегических ракетоносцев проекта "Борей-А" и пять крейсеров проекта "Ясень-М". Россия продолжит системно наращивать боевой потенциал группировок подводного флота. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на совещании по развитию группировки многоцелевых атомных подводных лодок.В пятницу глава государства в Северодвинске на заводе "Севмаш" принял участие в торжественной церемонии подъема военно-морского флага на атомном подводном крейсере "Пермь" проекта "Ясень-М". Также он провел совещание по развитию группировки многоцелевых атомных подводных лодок.Сейчас, по его словам, на разных этапах строительства находятся два стратегических ракетных крейсера "Борей-А", пять многоцелевых подводных крейсеров проекта "Ясень-М" и четыре дизель-электрических подлодки. Кроме того, строится и вводится в эксплуатацию инфраструктура пунктов базирования подводного флота.Путин также обратил внимание, что стратегия и тактика боевых действий на море, в том числе и подводных сил, меняется. Поэтому наряду со строительством новых подводных лодок разного типа важно совершенствовать их вооружение и прежде всего планомерно улучшать тактико-технические характеристики высокоточного оружия большой дальности и противокорабельных ракет."Уверен, что, совершенствуя подводный флот и ВМФ в целом, эффективно объединяя потенциал нашей промышленности, науки, индустрии и бизнеса, мы решим поставленные задачи. Будем укреплять и дальше позиции России в Мировом океане", - добавил президент.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), военно-морской флот рф, подводный флот россии, новости