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Ремонт кровель в Севастополе: выполнено 75% от годового плана
Ремонт кровель в Севастополе: выполнено 75% от годового плана - РИА Новости Крым, 27.11.2026
Ремонт кровель в Севастополе: выполнено 75% от годового плана
В Севастополе завершен ремонт 63 кровель многоквартирных домов из 84 запланированных на этот год. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.11.2026
2026-11-27T18:35
2026-11-27T18:35
2026-11-27T18:35
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе завершен ремонт 63 кровель многоквартирных домов из 84 запланированных на этот год. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По словам Развожаева, сейчас специалисты заканчивают работу в доме на улице Луначарского, 28. Строители полностью демонтировали старые конструкции, отремонтировали стропильную систему и уложили гидроизоляционную пленку с обрешеткой.Сейчас на объекте идет монтаж нового кровельного покрытия из прочного профнастила толщиной 0,7 миллиметра. Также специалисты дополнительно утеплят чердачное перекрытие, чтобы в квартирах на верхних этажах было теплее.Полностью завершить работы на Луначарского, 28 планируют в декабре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ДНР обновляют филармонию и 15 храмовВ 71 МКД Крыма проведут капремонт инженерных системВ Феодосии завершили десятилетнюю реставрацию Дачи Стамболи
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Ремонт кровель в Севастополе: выполнено 75% от годового плана
В Севастополе отремонтировали 63 крыши из 84 запланированных в этом году - власти
СЕВАСТОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе завершен ремонт 63 кровель многоквартирных домов из 84 запланированных на этот год. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Всего в этом году запланировали привести в порядок 84 крыши, 63 из них уже готовы. Остальные объекты будут завершены до конца года", - написал он в своем канале в МАКС.
По словам Развожаева, сейчас специалисты заканчивают работу в доме на улице Луначарского, 28. Строители полностью демонтировали старые конструкции, отремонтировали стропильную систему и уложили гидроизоляционную пленку с обрешеткой.
Сейчас на объекте идет монтаж нового кровельного покрытия из прочного профнастила толщиной 0,7 миллиметра. Также специалисты дополнительно утеплят чердачное перекрытие, чтобы в квартирах на верхних этажах было теплее.
Полностью завершить работы на Луначарского, 28 планируют в декабре.
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