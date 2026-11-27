https://crimea.ria.ru/20261127/remont-krovel-v-sevastopole-vypolneno-75-ot-godovogo-plana-1161464542.html

Ремонт кровель в Севастополе: выполнено 75% от годового плана

Ремонт кровель в Севастополе: выполнено 75% от годового плана - РИА Новости Крым, 27.11.2026

Ремонт кровель в Севастополе: выполнено 75% от годового плана

В Севастополе завершен ремонт 63 кровель многоквартирных домов из 84 запланированных на этот год. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T18:35

2026-11-27T18:35

2026-11-27T18:35

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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе завершен ремонт 63 кровель многоквартирных домов из 84 запланированных на этот год. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По словам Развожаева, сейчас специалисты заканчивают работу в доме на улице Луначарского, 28. Строители полностью демонтировали старые конструкции, отремонтировали стропильную систему и уложили гидроизоляционную пленку с обрешеткой.Сейчас на объекте идет монтаж нового кровельного покрытия из прочного профнастила толщиной 0,7 миллиметра. Также специалисты дополнительно утеплят чердачное перекрытие, чтобы в квартирах на верхних этажах было теплее.Полностью завершить работы на Луначарского, 28 планируют в декабре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ДНР обновляют филармонию и 15 храмовВ 71 МКД Крыма проведут капремонт инженерных системВ Феодосии завершили десятилетнюю реставрацию Дачи Стамболи

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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