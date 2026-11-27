https://crimea.ria.ru/20261127/radio-sputnik-udostoeno-premii-radiomaniya-1161468389.html
Радио Sputnik удостоено премии "Радиомания"
Радио Sputnik удостоено премии "Радиомания" - РИА Новости Крым, 27.11.2026
Радио Sputnik удостоено премии "Радиомания"
Радио Sputnik получило премию "Радиомания" в специальной номинации "Самая цитируемая радиостанция" среди СМИ и соцмедиа на основании данных компании... РИА Новости Крым, 27.11.2026
2026-11-27T22:43
2026-11-27T22:43
2026-11-27T22:43
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сми
награды
международная медиагруппа "россия сегодня"
дмитрий киселев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Радио Sputnik получило премию "Радиомания" в специальной номинации "Самая цитируемая радиостанция" среди СМИ и соцмедиа на основании данных компании "Медиалогия". Об этом сообщает РИА Новости.Торжественная церемония вручения юбилейной, 25-й национальной премии в области радиовещания "Радиомания" проходит в пятницу в Москве. Получить награду вышли генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель Радио Sputnik Маргарита Некрасова.Он также поздравил руководителя Радио Sputnik, отметив, что награда получена заслуженно. Некрасова в свою очередь поблагодарила гендиректора медиагруппы и отметила, что Радио Sputnik активно участвует в формировании информационной повестки.Национальная премия в области радиовещания "Радиомания" проводится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).Радио Sputnik - информационно-аналитическая разговорная радиостанция с круглосуточным вещанием, которая входит в международную медиагруппу "Россия сегодня", вещает как в FM-диапазоне, так и в интернете. Вещание охватывает более 70 городов России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Радио Sputnik признано самой цитируемой радиостанцией РФ по версии "Радиомании"
Радио Sputnik признано самой цитируемой радиостанцией РФ по версии "Радиомании"
2026-11-27T22:43
true
PT1M57S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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радио sputnik, сми, награды, международная медиагруппа "россия сегодня", дмитрий киселев, новости, премия, видео
Радио Sputnik удостоено премии "Радиомания"
Sputnik получил премию "Радиомания" как самая цитируемая радиостанция
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Радио Sputnik получило премию "Радиомания" в специальной номинации "Самая цитируемая радиостанция" среди СМИ и соцмедиа на основании данных компании "Медиалогия". Об этом сообщает РИА Новости.
Торжественная церемония вручения юбилейной, 25-й национальной премии в области радиовещания "Радиомания" проходит в пятницу в Москве. Получить награду вышли генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель Радио Sputnik Маргарита Некрасова.
"Радио действительно сложнее, чем телевидение, потому что на телевидении не всегда важно, что ты говоришь, а на радио - всегда", - сказал Киселев в ходе награждения.
Он также поздравил руководителя Радио Sputnik, отметив, что награда получена заслуженно.
Некрасова в свою очередь поблагодарила гендиректора медиагруппы и отметила, что Радио Sputnik активно участвует в формировании информационной повестки.
"Сегодня значимость радиостанции определяется не только количеством ее слушателей, но и тем, насколько далеко за пределы эфира выходит ее контент. Лидерство по цитируемости - показатель того, что Радио Sputnik не просто освещает информационную повестку, а активно участвует в ее формировании", - сказала Некрасова в ходе церемонии.
Национальная премия в области радиовещания "Радиомания" проводится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).
Радио Sputnik - информационно-аналитическая разговорная радиостанция с круглосуточным вещанием, которая входит в международную медиагруппу "Россия сегодня", вещает как в FM-диапазоне, так и в интернете. Вещание охватывает более 70 городов России.
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