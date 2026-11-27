https://crimea.ria.ru/20261127/radio-sputnik-udostoeno-premii-radiomaniya-1161468389.html

Радио Sputnik удостоено премии "Радиомания"

Радио Sputnik удостоено премии "Радиомания" - РИА Новости Крым, 27.11.2026

Радио Sputnik удостоено премии "Радиомания"

Радио Sputnik получило премию "Радиомания" в специальной номинации "Самая цитируемая радиостанция" среди СМИ и соцмедиа на основании данных компании... РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T22:43

2026-11-27T22:43

2026-11-27T22:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Радио Sputnik получило премию "Радиомания" в специальной номинации "Самая цитируемая радиостанция" среди СМИ и соцмедиа на основании данных компании "Медиалогия". Об этом сообщает РИА Новости.Торжественная церемония вручения юбилейной, 25-й национальной премии в области радиовещания "Радиомания" проходит в пятницу в Москве. Получить награду вышли генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель Радио Sputnik Маргарита Некрасова.Он также поздравил руководителя Радио Sputnik, отметив, что награда получена заслуженно. Некрасова в свою очередь поблагодарила гендиректора медиагруппы и отметила, что Радио Sputnik активно участвует в формировании информационной повестки.Национальная премия в области радиовещания "Радиомания" проводится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).Радио Sputnik - информационно-аналитическая разговорная радиостанция с круглосуточным вещанием, которая входит в международную медиагруппу "Россия сегодня", вещает как в FM-диапазоне, так и в интернете. Вещание охватывает более 70 городов России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Радио Sputnik признано самой цитируемой радиостанцией РФ по версии "Радиомании" Радио Sputnik признано самой цитируемой радиостанцией РФ по версии "Радиомании" 2026-11-27T22:43 true PT1M57S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

радио sputnik, сми, награды, международная медиагруппа "россия сегодня", дмитрий киселев, новости, премия, видео