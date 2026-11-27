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Работница школы в Севастополе оскорбляла и душила ребенка – в МВД начали проверку
Работница школы в Севастополе оскорбляла и душила ребенка – в МВД начали проверку - РИА Новости Крым, 27.11.2026
Работница школы в Севастополе оскорбляла и душила ребенка – в МВД начали проверку
Полиция Севастополя проводит проверку по факту инцидента между 12-летним учеником и работницей школы. Об этом сообщили в региональном УМВД. РИА Новости Крым, 27.11.2026
2026-11-27T14:16
2026-11-27T14:16
2026-11-27T14:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. Полиция Севастополя проводит проверку по факту инцидента между 12-летним учеником и работницей школы. Об этом сообщили в региональном УМВД. В пятницу родители ребенка в соцсетях опубликовали информацию о случившемся. Прокуратура и Следком начали проверку данных о насилии над ребенком в школе.Как отметили в полиции, к правоохранителям с заявлением обратилась мать школьника. По факту данного инцидента идет проверка. Правоохранители опрашивают очевидцев происшествия, подросток направлен на судебно-медицинскую экспертизу. "Инциденту будет дана надлежащая правовая оценка. По материалам проверки будет принято процессуальное решение", - заключили в МВД.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отчим бил, а мать держала: в Севастополе сожителей ждет суд за истязание ребенкаПерелом позвоночника у школьника в Крыму – дело у БастрыкинаДело по избиению подростка в Крыму завели повторно
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севастополь, полиция севастополя, происшествия, школа, дети, новости севастополя, общество
Работница школы в Севастополе оскорбляла и душила ребенка – в МВД начали проверку
В Севастополе МВД проверяет инцидент с насилием над 12-летним мальчиком работницей школы
14:16 27.11.2026 (обновлено: 14:18 27.11.2026)