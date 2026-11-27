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Пять человек погибли и 13 пострадали в ДТП с автобусом и фурами в Красноярском крае
Пять человек погибли и 13 пострадали в ДТП с автобусом и фурами в Красноярском крае - РИА Новости Крым, 27.11.2026
Пять человек погибли и 13 пострадали в ДТП с автобусом и фурами в Красноярском крае
тринадцать человек, в том числе ребенок, пострадали в ДТП с автобусом и грузовиками на трассе в Красноярском крае. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 27.11.2026
2026-11-27T08:02
2026-11-27T08:02
2026-11-27T08:02
красноярский край
дтп
автобус
происшествия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. Пять человек погибли и тринадцать человек, в том числе ребенок, пострадали в ДТП с автобусом и грузовиками на трассе в Красноярском крае. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минздрав региона."На данный момент зафиксировано 18 пострадавших - 5 погибших и 13 госпитализированных: 11 - в Иланской районной больнице, среди них несовершеннолетний, двое - в Канской МРБ", - сообщила собеседница агентства.Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, врачи проводят консультации с краевым центром.В пятницу краевой главк МВД сообщал, что на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь" столкнулись рейсовый автобус, ехавший по направлению Канск-Иланский, и два грузовика. По предварительной информации, водитель автобуса выехал на встречную полосу, где столкнулся с тремя фурами.Один грузовик, который ехал следом, успел затормозить, но его занесло в кювет. Спасателям пришлось деблокировать водителя автобуса.Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае в столкновении четырех автомобилей погиб 62-летний мужчина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП с пожаром в Каире: погибли более 20 человек и ранены не менее 15В Симферополе автобус сбил 16-летнюю девушкуГрузовик столкнулся с легковушкой в Севастополе – пострадала пенсионерка
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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красноярский край, дтп, автобус, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
Пять человек погибли и 13 пострадали в ДТП с автобусом и фурами в Красноярском крае
5 человек погибли и 13 пострадали в массовом ДТП с автобусом и фурами в Красноярском крае
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. Пять человек погибли и тринадцать человек, в том числе ребенок, пострадали в ДТП с автобусом и грузовиками на трассе в Красноярском крае. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минздрав региона.
"На данный момент зафиксировано 18 пострадавших - 5 погибших и 13 госпитализированных: 11 - в Иланской районной больнице, среди них несовершеннолетний, двое - в Канской МРБ", - сообщила собеседница агентства.
Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, врачи проводят консультации с краевым центром.
В пятницу краевой главк МВД сообщал, что на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь" столкнулись рейсовый автобус, ехавший по направлению Канск-Иланский, и два грузовика.
По предварительной информации, водитель автобуса выехал на встречную полосу, где столкнулся с тремя фурами.
Один грузовик, который ехал следом, успел затормозить, но его занесло в кювет. Спасателям пришлось деблокировать водителя автобуса.
Ранее сообщалось
, что в Краснодарском крае в столкновении четырех автомобилей погиб 62-летний мужчина.
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