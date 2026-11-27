https://crimea.ria.ru/20261127/pyat-chelovek-pogibli-i-13-postradali-v-dtp-s-avtobusom-i-furami-v-krasnoyarskom-krae-1161435874.html

Пять человек погибли и 13 пострадали в ДТП с автобусом и фурами в Красноярском крае

Пять человек погибли и 13 пострадали в ДТП с автобусом и фурами в Красноярском крае - РИА Новости Крым, 27.11.2026

Пять человек погибли и 13 пострадали в ДТП с автобусом и фурами в Красноярском крае

тринадцать человек, в том числе ребенок, пострадали в ДТП с автобусом и грузовиками на трассе в Красноярском крае. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T08:02

2026-11-27T08:02

2026-11-27T08:02

красноярский край

дтп

автобус

происшествия

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. Пять человек погибли и тринадцать человек, в том числе ребенок, пострадали в ДТП с автобусом и грузовиками на трассе в Красноярском крае. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минздрав региона."На данный момент зафиксировано 18 пострадавших - 5 погибших и 13 госпитализированных: 11 - в Иланской районной больнице, среди них несовершеннолетний, двое - в Канской МРБ", - сообщила собеседница агентства.Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, врачи проводят консультации с краевым центром.В пятницу краевой главк МВД сообщал, что на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь" столкнулись рейсовый автобус, ехавший по направлению Канск-Иланский, и два грузовика. По предварительной информации, водитель автобуса выехал на встречную полосу, где столкнулся с тремя фурами.Один грузовик, который ехал следом, успел затормозить, но его занесло в кювет. Спасателям пришлось деблокировать водителя автобуса.Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае в столкновении четырех автомобилей погиб 62-летний мужчина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП с пожаром в Каире: погибли более 20 человек и ранены не менее 15В Симферополе автобус сбил 16-летнюю девушкуГрузовик столкнулся с легковушкой в Севастополе – пострадала пенсионерка

красноярский край

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярский край, дтп, автобус, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)