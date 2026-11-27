https://crimea.ria.ru/20261127/psb-zapustil-krymskuyu-ipoteku-dlya-grazhdanskogo-naseleniya-i-voennykh-1161467521.html
ПСБ запустил "крымскую" ипотеку для гражданского населения и военных
ПСБ запустил "крымскую" ипотеку для гражданского населения и военных - РИА Новости Крым, 27.11.2026
ПСБ запустил "крымскую" ипотеку для гражданского населения и военных
ПСБ расширил возможности для приобретения жилья на Крымском полуострове и открыл прием заявок сразу по двум льготным программам*: для гражданского населения и... РИА Новости Крым, 27.11.2026
2026-11-27T20:34
2026-11-27T20:34
2026-11-27T20:38
промсвязьбанк (псб)
ипотека
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. ПСБ расширил возможности для приобретения жилья на Крымском полуострове и открыл прием заявок сразу по двум льготным программам*: для гражданского населения и военнослужащих – участников накопительно-ипотечной системы, сообщает пресс-служба банка.Кредитный договор на приобретение квартиры в строящемся доме на территории Республики Крым или Севастополя можно заключить на срок до 15 лет с первоначальным взносом от 20,01%. Максимальная сумма займа для гражданского населения – 8 миллионов рублей, для военнослужащих – в рамках лимитов, утвержденных Минобороны России. Воспользоваться программами могут граждане из любых регионов страны, если ранее они не получали другие льготные ипотечные кредиты.Программы действуют до 30 апреля 2027 года. Более подробную информацию можно получить в офисах ПАО "Банк ПСБ" в Республике Крым.*"Госпрограмма. Новые субъекты 2%". Полная стоимость кредита: 16,592-23,705%. Ставка 8% годовых применяется для приобретения жилья на первичном рынке по договору участия в долевом строительстве у аккредитованного застройщика на территории Республики Крым и Севастополя при наличии страхования. Сумма кредита: от 500 тысяч до 8 миллионов рублей. Первоначальный взнос: 20,01–80%, для индивидуального предпринимателя от 40,01-80% Срок кредита: 36–180 месяцев. Право на получение кредита в соответствии с условиями программы имеют граждане Российской Федерации до 30.04.2027."Госпрограмма.Военная ипотека.Новые субъекты 2%". Полная стоимость кредита: 2,020-23,705%. Ставка 8% годовых применяется для приобретения жилья на первичном рынке по договору участия в долевом строительстве у аккредитованного застройщика на территории Республики Крым и Севастополя. Сумма кредита до 3,596 миллиона руб. Первоначальный взнос: 20-90%. Срок кредита: 36-180 месяцев. Право на получение кредита в соответствии с условиями программы имеют граждане Российской Федерации (участники НИС) до 30.04.2027.Подробнее на psbank.ru, в офисах банка. Не является публичной офертой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Информация актуальна на дату публикации.Реклама. Рекламодатель ПАО "Банк ПСБ".erid: F7NfYUJCUneVfSispL1r. Универсальная лицензия Банка России № 3251. ОГРН 1027739019142, 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 16. 18+Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита "Госпрограмма. Новые субъекты 2%" в разделе "Условия" на сайте https://www.psbank.ru/personal/mortgage/new-territories?erid=F7NfYUJCUneVfSispL1rИзучите все условия кредита "Госпрограмма.Военная ипотека.Новые субъекты 2%" в разделе "Условия" на сайте https://www.psbank.ru/personal/mortgage/military-new-territories?erid=F7NfYUJCUneVfSispL1r
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промсвязьбанк (псб), ипотека, крым, севастополь, банк, кредит
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. ПСБ расширил возможности для приобретения жилья на Крымском полуострове и открыл прием заявок сразу по двум льготным программам*: для гражданского населения и военнослужащих – участников накопительно-ипотечной системы, сообщает пресс-служба банка.
Кредитный договор на приобретение квартиры в строящемся доме на территории Республики Крым или Севастополя можно заключить на срок до 15 лет с первоначальным взносом от 20,01%. Максимальная сумма займа для гражданского населения – 8 миллионов рублей, для военнослужащих – в рамках лимитов, утвержденных Минобороны России. Воспользоваться программами могут граждане из любых регионов страны, если ранее они не получали другие льготные ипотечные кредиты.
"Расширение линейки льготной ипотеки в Крыму и Севастополе – важный шаг для решения жилищных вопросов граждан и поддержки строительной отрасли полуострова. Она будет способствовать возвращению отложенного спроса и наполнению счетов эскроу. Для нас особенно важно, что механизм "крымской" ипотеки теперь доступен и военнослужащим, участвующим в накопительно-ипотечной системе. Заявку можно подать на сайте банка, либо в офисах ПСБ в Крыму. Для удобства наших клиентов и ускорения процесса кредитования банк принимает цифровые копии свидетельства НИС, предоставлять оригинал не требуется", – отметила управляющий Крымским филиалом ПСБ Светлана Сидорова, ее слова приводит пресс-служба.
Программы действуют до 30 апреля 2027 года. Более подробную информацию можно получить в офисах ПАО "Банк ПСБ" в Республике Крым.
*"Госпрограмма. Новые субъекты 2%".
Полная стоимость кредита: 16,592-23,705%. Ставка 8% годовых применяется для приобретения жилья на первичном рынке по договору участия в долевом строительстве у аккредитованного застройщика на территории Республики Крым и Севастополя при наличии страхования. Сумма кредита: от 500 тысяч до 8 миллионов рублей. Первоначальный взнос: 20,01–80%, для индивидуального предпринимателя от 40,01-80% Срок кредита: 36–180 месяцев. Право на получение кредита в соответствии с условиями программы имеют граждане Российской Федерации до 30.04.2027.
"Госпрограмма.Военная ипотека.Новые субъекты 2%"
. Полная стоимость кредита: 2,020-23,705%. Ставка 8% годовых применяется для приобретения жилья на первичном рынке по договору участия в долевом строительстве у аккредитованного застройщика на территории Республики Крым и Севастополя. Сумма кредита до 3,596 миллиона руб. Первоначальный взнос: 20-90%. Срок кредита: 36-180 месяцев. Право на получение кредита в соответствии с условиями программы имеют граждане Российской Федерации (участники НИС) до 30.04.2027.
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Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
Изучите все условия кредита "Госпрограмма. Новые субъекты 2%" в разделе "Условия" на сайте https://www.psbank.ru/personal/mortgage/new-territories?erid=F7NfYUJCUneVfSispL1r
Изучите все условия кредита "Госпрограмма.Военная ипотека.Новые субъекты 2%" в разделе "Условия" на сайте https://www.psbank.ru/personal/mortgage/military-new-territories?erid=F7NfYUJCUneVfSispL1r