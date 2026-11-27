https://crimea.ria.ru/20261127/pozharoopasnyy-sezon-zavershitsya-v-krymu-1-dekabrya-1161446797.html

Пожароопасный сезон завершится в Крыму 1 декабря

Пожароопасный сезон завершится в Крыму 1 декабря - РИА Новости Крым, 27.11.2026

Пожароопасный сезон завершится в Крыму 1 декабря

Пожароопасный сезон завершится в Республике Крым 1 декабря. Соответствующее постановление Совмина Крыма размещено на официальном сайте республиканского... РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T13:33

2026-11-27T13:33

2026-11-27T13:33

пожароопасный сезон в крыму

новости крыма

крым

совет министров рк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Пожароопасный сезон завершится в Республике Крым 1 декабря. Соответствующее постановление Совмина Крыма размещено на официальном сайте республиканского правительства.Пожароопасный сезон в Крыму в 2026 году стартовал 1 апреля. Посещать лесные массивы в это время разрешалось, шашлыки на мангале тоже не были запрещены, но только при условии строгого соблюдения правил пожарной безопасности. За соблюдением правил пожарной безопасности на территории полуострова следили более 300 межведомственных патрульных групп.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лесохранитель и термоточки: как МЧС охраняет Крым в пожароопасный сезонПожароопасный сезон в Крыму – что это значит и как себя вестиПожары в Крыму унесли жизни 79 человек в этом году

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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