https://crimea.ria.ru/20261127/poslednie-zvonki-i-vypusknye-nazvany-daty-provedeniya-v-2027-godu-1161448366.html

Последние звонки и выпускные: названы даты проведения в 2027 году

Последние звонки и выпускные: названы даты проведения в 2027 году - РИА Новости Крым, 27.11.2026

Последние звонки и выпускные: названы даты проведения в 2027 году

Определены единые даты проведения последних звонков и выпускных вечеров в школах России в 2027 году. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ. РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T15:38

2026-11-27T15:38

2026-11-27T15:38

минпросвещения рф

выпускной

школа

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последний звонок

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Определены единые даты проведения последних звонков и выпускных вечеров в школах России в 2027 году. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ.Как отметил глава министерства Сергей Кравцов, единые даты последних звонков позволят создать для школьников равные условия и дать им необходимое время для подготовки к итоговым экзаменам.В программу торжественных мероприятий рекомендуется включить церемонии поднятия Государственного флага и исполнения Государственного гимна РФ, чествование представителей многодетных и многопоколенных семей, выступления родителей учащихся и участников СВО.Ранее стало известно, что в России дополнительный период Единого государственного экзамена в 2027 году назначен на сентябрь. Кроме того, дни пересдачи одного из предметов ЕГЭ-2027 по выбору самого выпускника до поступления в вуз предлагается провести 8 и 9 июля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обучение по новым учебникам по русскому и литературе начнется в 2027 годуШкольники в Крыму начали изучать ИИВ России для школьников разработали учебники о правильном питании

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минпросвещения рф, выпускной, школа, образование в россии, новости, последний звонок