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Отключение света в Крыму: когда отменят ограничения
Отключение света в Крыму: когда отменят ограничения - РИА Новости Крым, 27.11.2026
Отключение света в Крыму: когда отменят ограничения
Ограничения подачи электроэнергии в Крыму планируется отменить до конца следующей недели. Об этом со ссылкой на республиканское министерство топлива и... РИА Новости Крым, 27.11.2026
2026-11-27T16:47
2026-11-27T16:47
2026-11-27T16:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Ограничения подачи электроэнергии в Крыму планируется отменить до конца следующей недели. Об этом со ссылкой на республиканское министерство топлива и энергетики сообщает пресс-служба "Крымэнерго".Уточняется, что после восстановления энергосистемы полуострова потребители вернутся к регламентированным графикам, а затем электроснабжение будет полностью нормализовано.По данным министерства, в настоящее время технические работы ведутся как на объектах генерации, так и на объектах высоковольтных сетей. На территории полуострова также проводятся технические мероприятия, о которых ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.В ведомстве добавили, что при возникновении аварийных ситуаций решения о запуске резервных генераторных установок принимаются по согласованию с администрациями муниципалитетов. Свет в приоритетном порядке подается в населенные пункты и на участки, где подача электроэнергии минимальна либо отсутствует, с учетом действующих графиков отключений, подчеркнули в министерстве.В Крыму с 25 ноября действуют ограничения подачи электроэнергии на 30%. Как сообщил глава РК Сергей Аксенов, этот период продлится не более 10 дней. Пик отключений прогнозируется в период с 12:00 до 15:00. По словам Аксенова, социальные объекты, а также объекты тепло- и водоснабжения будут работать в штатном режиме.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От 3 до 6 часов: в Крыму введены ограничения режима потребления электроэнергии Свет вернётся — не сгорит ли техника? Инженер дал важный совет на время отключений Отключения света в Крыму: как работают клиентские службы Социального фонда
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Отключение света в Крыму: когда отменят ограничения
В Крыму ограничения подачи электроэнергии должны отменить до конца следующей недели
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Ограничения подачи электроэнергии в Крыму планируется отменить до конца следующей недели. Об этом со ссылкой на республиканское министерство топлива и энергетики сообщает пресс-служба "Крымэнерго".
"Ограничения, введенные с 25 ноября, должны быть отменены до конца следующей недели - к этому сроку планируется завершить необходимые технические ремонтные работы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что после восстановления энергосистемы полуострова потребители вернутся к регламентированным графикам, а затем электроснабжение будет полностью нормализовано.
По данным министерства, в настоящее время технические работы ведутся как на объектах генерации, так и на объектах высоковольтных сетей. На территории полуострова также проводятся технические мероприятия, о которых ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Из-за выполнения запланированных технических работ графики ограничений скорректированы, период отсутствия электроснабжения у потребителей увеличен. В каждом структурном подразделении "Крымэнерго" разработаны дополнительные графики отключений", - сообщили в минтопэнерго РК.
В ведомстве добавили, что при возникновении аварийных ситуаций решения о запуске резервных генераторных установок принимаются по согласованию с администрациями муниципалитетов. Свет в приоритетном порядке подается в населенные пункты и на участки, где подача электроэнергии минимальна либо отсутствует, с учетом действующих графиков отключений, подчеркнули в министерстве.
В Крыму с 25 ноября действуют
ограничения подачи электроэнергии на 30%. Как сообщил глава РК Сергей Аксенов, этот период продлится не более 10 дней. Пик отключений прогнозируется в период с 12:00 до 15:00. По словам Аксенова, социальные объекты, а также объекты тепло- и водоснабжения будут работать в штатном режиме.
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