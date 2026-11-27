https://crimea.ria.ru/20261127/otklyuchenie-sveta-v-krymu-kogda-otmenyat-ogranicheniya-1161461199.html

Отключение света в Крыму: когда отменят ограничения

Отключение света в Крыму: когда отменят ограничения - РИА Новости Крым, 27.11.2026

Отключение света в Крыму: когда отменят ограничения

Ограничения подачи электроэнергии в Крыму планируется отменить до конца следующей недели. Об этом со ссылкой на республиканское министерство топлива и... РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T16:47

2026-11-27T16:47

2026-11-27T16:47

крым

гуп рк "крымэнерго"

минтопэнерго крыма

энергосистема крыма

электроэнергия

электричество

электросети

электросети крыма

отключение электроэнергии в крыму

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/110244/84/1102448473_0:0:2911:1638_1920x0_80_0_0_4bb986b8b32264da173a19586f98945e.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Ограничения подачи электроэнергии в Крыму планируется отменить до конца следующей недели. Об этом со ссылкой на республиканское министерство топлива и энергетики сообщает пресс-служба "Крымэнерго".Уточняется, что после восстановления энергосистемы полуострова потребители вернутся к регламентированным графикам, а затем электроснабжение будет полностью нормализовано.По данным министерства, в настоящее время технические работы ведутся как на объектах генерации, так и на объектах высоковольтных сетей. На территории полуострова также проводятся технические мероприятия, о которых ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.В ведомстве добавили, что при возникновении аварийных ситуаций решения о запуске резервных генераторных установок принимаются по согласованию с администрациями муниципалитетов. Свет в приоритетном порядке подается в населенные пункты и на участки, где подача электроэнергии минимальна либо отсутствует, с учетом действующих графиков отключений, подчеркнули в министерстве.В Крыму с 25 ноября действуют ограничения подачи электроэнергии на 30%. Как сообщил глава РК Сергей Аксенов, этот период продлится не более 10 дней. Пик отключений прогнозируется в период с 12:00 до 15:00. По словам Аксенова, социальные объекты, а также объекты тепло- и водоснабжения будут работать в штатном режиме.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От 3 до 6 часов: в Крыму введены ограничения режима потребления электроэнергии Свет вернётся — не сгорит ли техника? Инженер дал важный совет на время отключений Отключения света в Крыму: как работают клиентские службы Социального фонда

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, гуп рк "крымэнерго", минтопэнерго крыма, энергосистема крыма, электроэнергия, электричество, электросети, электросети крыма, отключение электроэнергии в крыму, новости крыма