https://crimea.ria.ru/20261127/ot-3-do-6-chasov-v-krymu-vvedeny-ogranicheniya-rezhima-potrebleniya-elektroenergii-1161436371.html

От 3 до 6 часов: в Крыму введены ограничения режима потребления электроэнергии

От 3 до 6 часов: в Крыму введены ограничения режима потребления электроэнергии - РИА Новости Крым, 27.11.2026

От 3 до 6 часов: в Крыму введены ограничения режима потребления электроэнергии

В Республике Крым по команде федерального Системного оператора введены ограничения режима потребления электрической мощности, в связи с чем ограничена подача... РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T08:25

2026-11-27T08:25

2026-11-27T08:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. В Республике Крым по команде федерального Системного оператора введены ограничения режима потребления электрической мощности, в связи с чем ограничена подача электроэнергии потребителям. Об этом сообщает "Крымэнерго"."По команде федерального Системного оператора в Республике Крым введены ограничения режима потребления электрической мощности. В связи с этим ограничена подача электроэнергии потребителям. Ориентировочная продолжительность отключений составляет от 3 до 6 часов", — говорится в сообщении энергокомпании.Отмечается, что в Симферопольском районе отключена подача электроэнергии в населенных пунктах Чистенькое (частично), Фонтаны (частично), Левадки, Залесье, Константиновка, Топольное, Партизанское, Скворцово (частично), Мазанка, Красновка, Мирное, Белоглинка, Трудовое и Трудовские дачи. Ориентировочное время отключения — от 3 до 6 часов.В Бахчисарайском районе без электроснабжения остались Береговое, Песчаное, Табачное (частично), Вилино (частично), Угловое (частично), Новенькое, Речное (частично), Долинное, Фурмановка, Красная Заря, Некрасовка, Мостовое, Железнодорожное, Сирень, Верхнесадовое, Фронтовое и Пироговка. А также Береговое, Угловое, Суворово, Айвовое, Тенистое, Новенькое, Долинное, Фурмановка, Красная Заря, Некрасовка, частично: Песчаное, Табачное, Вилино, Речное, Трудолюбовка, Прохладное, Глубокий Яр, Скалистое, Почтовое, Новопавловка (частично)Ориентировочное время отключения — до 6 часов.В Белогорском районе подача электроэнергии ограничена в Ароматном, Крымской Розе, Вишневом, Цветочном, пгт Зуя, Литвиненково, Новожиловке, Украинке и Владимировке. Ориентировочное время отключений — 3-6 часов.В Джанкое и Джанкойском районе отключения затронули населенные пункты Армейское, Болотное, Дорожное, Заречное, Митюрино, Мысовое, Низинное, Новая Жизнь, Победное, Чайкино, Антоновку, Апрелевку, Благодатное, Бородино, Многоводное, Нижние Отрожки, Новоконстантиновку, Новопавловку, Новофедоровку, Озерки, Перепелкино, Прозрачное, Просторное, Родное, Светлое, Славянское, Смежное, Стальное, Стефановку, Азовское, Арбузовку, Ближнегородское, Ближнее, Весёлое, Кондратьево, Краснодольное, Ларино, Майское, Находку, Новосельцево, Озёрное, Октябрь, Полевое, Рощино, Рубиновку, Серноводное, Славянку, Советское, Табачное, Тимирязево, Федоровку, Хлебное и Яркое Поле.Также ограничения коснулись улиц Джанкоя — Ватутина, Заводской, Крупской, Ленина, Ломоносова, Маяковского, Ново-Садовой, Первомайской, Приходько, Садовой, Советской, Шевченко, Шмидта — и переулков Волжского, Керченского, Матросова, Огороднего, Первомайского, Пионерского, Речного и Садового. Ориентировочное время отключения — 3 часа.В Феодосии в связи с введенными ограничениями отключена подача электроэнергии частично в центре города; район улиц Симферопольское шоссе, Крымская, Гарнаева, Чкалова."Ориентировочное время отключения - от 3 до 6 часов", - напомнили в пресс-службе.В Судакском регионе отключили свет в Миндальном и Солнечной Долине. Ориентировочное время отключения - 4 часаВ Нижнегорском районе без света временно остались села: Акимовка, Семенное, Зеленое, Линейное, Межевое, Лиственное, Кирсановка, Двуречье, Лужки, Родники, Новоивановка, Уваровка. В Нижнегорском также без света примерно на три часа остались жители ряда улиц.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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