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Особый порядок закупок в Крыму и Севастополе хотят продлить на два года
Особый порядок закупок в Крыму и Севастополе хотят продлить на два года - РИА Новости Крым, 27.11.2026
Особый порядок закупок в Крыму и Севастополе хотят продлить на два года
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о продлении особого порядка закупок в Крыму и Севастополе. Об этом сообщили в ГД. РИА Новости Крым, 27.11.2026
2026-11-27T10:27
2026-11-27T10:27
2026-11-27T10:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о продлении особого порядка закупок в Крыму и Севастополе. Об этом сообщили в ГД.В Госдуме отметили, что изменения направлены на то, чтобы сохранить положительную динамику в регионах в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя".Он уточнил, что режим распространяется на сферы оборудования и техники, инженерные изыскания и проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонты; снос объектов капстроительства; содержание автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений; строительный контроль; сохранение объектов культурного наследия; благоустройство.По словам Топилина, предлагаемые изменения - инструмент ускоренного инфраструктурного развития регионов в условиях сохраняющихся внешних ограничений и повышения качества жизни граждан. Это масштабный инструмент по охвату сфер и самый чувствительный с точки зрения баланса скорости и конкуренции.В ноябре 2024 года президент России Владимир Путин подписал два закона о продлении на 2025-2026 годы особого порядка выбора подрядчика при госзакупках ряда работ в Крыму и Севастополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получит 289,1 миллиарда из федерального бюджета на трехлеткуАтаки ВСУ не останавливают строительство кольца вокруг Азовского моря - ХуснуллинПутину доложили о росте налоговых поступлений в России
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, госзакупки, государственная дума рф
Особый порядок закупок в Крыму и Севастополе хотят продлить на два года
Особый порядок закупок в Крыму и Севастополе хотят продлить до 31 декабря 2028 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о продлении особого порядка закупок в Крыму и Севастополе. Об этом сообщили в ГД.
"Законопроектом предлагается продлить действие особого порядка выбора способа определения поставщика, подрядчика, исполнителя при осуществлении отдельных видов государственных и муниципальных закупок в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе до 31 декабря 2028 года", - говорится в сообщении.
В Госдуме отметили, что изменения направлены на то, чтобы сохранить положительную динамику в регионах в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя".
"Заказчики вправе не проводить конкурентные процедуры - аукцион, конкурс, запрос котировок - и напрямую выбирать способ определения поставщика, фактически заключая контракт с единственным исполнителем", - пояснил председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.
Он уточнил, что режим распространяется на сферы оборудования и техники, инженерные изыскания и проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонты; снос объектов капстроительства; содержание автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений; строительный контроль; сохранение объектов культурного наследия; благоустройство.
По словам Топилина, предлагаемые изменения - инструмент ускоренного инфраструктурного развития регионов в условиях сохраняющихся внешних ограничений и повышения качества жизни граждан. Это масштабный инструмент по охвату сфер и самый чувствительный с точки зрения баланса скорости и конкуренции.
В ноябре 2024 года президент России Владимир Путин подписал
два закона
о продлении на 2025-2026 годы особого порядка выбора подрядчика при госзакупках ряда работ в Крыму и Севастополе.
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