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Особый порядок закупок в Крыму и Севастополе хотят продлить на два года

Особый порядок закупок в Крыму и Севастополе хотят продлить на два года - РИА Новости Крым, 27.11.2026

Особый порядок закупок в Крыму и Севастополе хотят продлить на два года

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о продлении особого порядка закупок в Крыму и Севастополе. Об этом сообщили в ГД. РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T10:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о продлении особого порядка закупок в Крыму и Севастополе. Об этом сообщили в ГД.В Госдуме отметили, что изменения направлены на то, чтобы сохранить положительную динамику в регионах в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя".Он уточнил, что режим распространяется на сферы оборудования и техники, инженерные изыскания и проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонты; снос объектов капстроительства; содержание автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений; строительный контроль; сохранение объектов культурного наследия; благоустройство.По словам Топилина, предлагаемые изменения - инструмент ускоренного инфраструктурного развития регионов в условиях сохраняющихся внешних ограничений и повышения качества жизни граждан. Это масштабный инструмент по охвату сфер и самый чувствительный с точки зрения баланса скорости и конкуренции.В ноябре 2024 года президент России Владимир Путин подписал два закона о продлении на 2025-2026 годы особого порядка выбора подрядчика при госзакупках ряда работ в Крыму и Севастополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получит 289,1 миллиарда из федерального бюджета на трехлеткуАтаки ВСУ не останавливают строительство кольца вокруг Азовского моря - ХуснуллинПутину доложили о росте налоговых поступлений в России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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