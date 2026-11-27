https://crimea.ria.ru/20261127/osobnyak-so-120-letney-istoriey-prodayut-v-krymu-za-rubl-1161420505.html

Особняк со 120-летней историей продают в Крыму за рубль

Особняк со 120-летней историей продают в Крыму за рубль - РИА Новости Крым, 27.11.2026

Особняк со 120-летней историей продают в Крыму за рубль

В Крыму выставили на продажу особняк елизаветградского мещанина Алексея Жолноренко со 120-летней историей. Стартовая цена объекта культурного наследия... РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T06:46

2026-11-27T06:46

2026-11-27T06:46

евпатория

восстановление объектов культуры в крыму

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму выставили на продажу особняк елизаветградского мещанина Алексея Жолноренко со 120-летней историей. Стартовая цена объекта культурного наследия регионального значения – 1 рубль, сообщается на сайте ГИС ТОРГИ.В министерстве имущественных и земельных отношений Крыма рассказали, что объект расположен в центральной, курортной части Евпатории, вблизи театральной площади и кинотеатра "Ракета". Расстояние до моря - около 800 метров.По данным ведомства, в соответствии с условиями конкурса, покупатель должен выполнить ремонтно-реставрационные работы на объекте до 30 декабря 2030 года. Земельный участок под особняком передается покупателю в аренду, размер платы составит 1 рубль в год.Особняк был возведен на дачном участке мещанина Алексея Жолноренко. Предположительно, автором проекта стал городской архитектор Евпатории Адам Генрих. В 1930‑е годы здание муниципализировали, позже передали воинской части Одесского военного округа, затем в нем разместили детский сад.В 2004 году случился пожар, серьезно повредивший здание. Сегодня от первоначальной постройки частично сохранились лишь наружные стены. На особняк, как на объект культурного наследия, наложено охранное обязательство.Торги планируется провести 25 декабря 2026 года.Ранее этот особняк предлагали потенциальным инвесторам – тем, кто готов вложить средства в восстановление исторического памятника с целью создания гостиничного бизнеса. Уточнялось, что площадь будущего отеля может составить не менее 500 квадратных метров, номерной фонд - не менее 10 номеров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евпатория, восстановление объектов культуры в крыму, новости крыма, крым