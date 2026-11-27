https://crimea.ria.ru/20261127/operatory-ptichek-predotvratili-ataku-vsu-na-voennyy-transport-1161437409.html

Операторы "птичек" предотвратили атаку ВСУ на военный транспорт

Операторы "птичек" предотвратили атаку ВСУ на военный транспорт - РИА Новости Крым, 27.11.2026

Операторы "птичек" предотвратили атаку ВСУ на военный транспорт

Операторы БПЛА-перехватчиков группировки войск "Днепр" предотвратили атаку врага на пути сообщения российских войск в Запорожской области, сообщили в Минобороны РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T20:42

2026-11-27T20:42

2026-11-27T20:42

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беспилотные войска

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. Операторы БПЛА-перехватчиков группировки войск "Днепр" предотвратили атаку врага на пути сообщения российских войск в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.Как отметил, оператор БПЛА 1455-го мотострелкового полка с позывным "Клим", два гексакоптера ВСУ были ликвидированы ударными FPV-дронами на посадочных площадках, а на один, находившийся в режиме ожидания цели БПЛА-камикадзе, был сброшен боеприпас.Также в темное время суток дроноводами группировки войск "Днепр" был обнаружен тяжелый беспилотник многоразового использования - октокоптер "R-18". В результате поражения российским ударным FPV-дроном тяжелый БПЛА противника был уничтожен в воздухе."В среднем за смену удается уничтожить три "Бабы-Яги с продовольствием или вещевым имуществом", – добавил "Клим".Ранее сообщалось, что расчеты дронов-перехватчиков "Малыш-Ц" из состава российской группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили более десяти украинских беспилотников различного типа в небе над Херсонской областью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ульяновские десантники уничтожают скопления ВСУ в Запорожской областиДроноводы "Днепра" уничтожили пункты дислокации и бронетехнику ВСУБойцы "Днепра" уничтожили гексакоптеры ВСУ над левобережьем

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, беспилотник (бпла, дрон), беспилотные войска, группировка войск "днепр", вооруженные силы россии, министерство обороны рф, видео, видео