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Операторы "птичек" предотвратили атаку ВСУ на военный транспорт
Операторы "птичек" предотвратили атаку ВСУ на военный транспорт - РИА Новости Крым, 27.11.2026
Операторы "птичек" предотвратили атаку ВСУ на военный транспорт
Операторы БПЛА-перехватчиков группировки войск "Днепр" предотвратили атаку врага на пути сообщения российских войск в Запорожской области, сообщили в Минобороны РИА Новости Крым, 27.11.2026
2026-11-27T20:42
2026-11-27T20:42
2026-11-27T20:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. Операторы БПЛА-перехватчиков группировки войск "Днепр" предотвратили атаку врага на пути сообщения российских войск в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.Как отметил, оператор БПЛА 1455-го мотострелкового полка с позывным "Клим", два гексакоптера ВСУ были ликвидированы ударными FPV-дронами на посадочных площадках, а на один, находившийся в режиме ожидания цели БПЛА-камикадзе, был сброшен боеприпас.Также в темное время суток дроноводами группировки войск "Днепр" был обнаружен тяжелый беспилотник многоразового использования - октокоптер "R-18". В результате поражения российским ударным FPV-дроном тяжелый БПЛА противника был уничтожен в воздухе."В среднем за смену удается уничтожить три "Бабы-Яги с продовольствием или вещевым имуществом", – добавил "Клим".Ранее сообщалось, что расчеты дронов-перехватчиков "Малыш-Ц" из состава российской группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили более десяти украинских беспилотников различного типа в небе над Херсонской областью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ульяновские десантники уничтожают скопления ВСУ в Запорожской областиДроноводы "Днепра" уничтожили пункты дислокации и бронетехнику ВСУБойцы "Днепра" уничтожили гексакоптеры ВСУ над левобережьем
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новости сво, беспилотник (бпла, дрон), беспилотные войска, группировка войск "днепр", вооруженные силы россии, министерство обороны рф, видео, видео
Операторы "птичек" предотвратили атаку ВСУ на военный транспорт
Операторы БПЛА группировки "Днепр" предотвратили атаку врага на военный транспорт
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. Операторы БПЛА-перехватчиков группировки войск "Днепр" предотвратили атаку врага на пути сообщения российских войск в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
"На Ореховском направлении операторами БПЛА 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" были обнаружены и уничтожены три ударных дрона вооруженных сил Украины, при помощи которых противник намеревался атаковать пути сообщения российских войск", - рассказали в российском военном ведомстве.
Как отметил, оператор БПЛА 1455-го мотострелкового полка с позывным "Клим", два гексакоптера ВСУ были ликвидированы ударными FPV-дронами на посадочных площадках, а на один, находившийся в режиме ожидания цели БПЛА-камикадзе, был сброшен боеприпас.
Также в темное время суток дроноводами группировки войск "Днепр" был обнаружен тяжелый беспилотник многоразового использования - октокоптер "R-18". В результате поражения российским ударным FPV-дроном тяжелый БПЛА противника был уничтожен в воздухе.
"В среднем за смену удается уничтожить три "Бабы-Яги с продовольствием или вещевым имуществом", – добавил "Клим".
Ранее сообщалось, что расчеты дронов-перехватчиков "Малыш-Ц" из состава российской группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили
более десяти украинских беспилотников различного типа в небе над Херсонской областью.
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