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Ограничение движения поездов "Таврия" по Крыму продлили до 7 декабря
Ограничение движения поездов "Таврия" по Крыму продлили до 7 декабря - РИА Новости Крым, 27.11.2026
Ограничение движения поездов "Таврия" по Крыму продлили до 7 декабря
Поезда "Таврия" сообщением с Крымом будут курсировать до станции Керчь-Южная Новый парк и отправляться от нее до 7 декабря включительно. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.11.2026
2026-11-27T12:39
2026-11-27T12:39
2026-11-27T12:43
гранд сервис экспресс
крым
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поезд
поезд "таврия"
керчь
железная дорога
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Поезда "Таврия" сообщением с Крымом будут курсировать до станции Керчь-Южная Новый парк и отправляться от нее до 7 декабря включительно. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".Перевозчик уточнил, что между Керчью и другими станциями Крыма пассажиров перевозят автобусы, расписание которых привязано к прибытию и отправлению поездов.Если в железнодорожном билете конечной или начальной станцией маршрута указаны Симферополь, Владиславовка или Семь Колодезей, отдельный талон на автобус до этих станций покупать не нужно. Пассажиров посадят в автобус по железнодорожному билету.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На крымские поезда доступны льготные билеты на 2027 годМинтранс увеличит число поездов в сообщении с КрымомИз Крыма на Кубань и обратно: что нужно знать пассажирам и грузоперевозчикам
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гранд сервис экспресс, крым, транспорт, поезд, поезд "таврия", керчь, железная дорога
Ограничение движения поездов "Таврия" по Крыму продлили до 7 декабря
Поезда крымского направления будут следовать до Керчи до 7 декабря
12:39 27.11.2026 (обновлено: 12:43 27.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Поезда "Таврия" сообщением с Крымом будут курсировать до станции Керчь-Южная Новый парк и отправляться от нее до 7 декабря включительно. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".
Перевозчик уточнил, что между Керчью и другими станциями Крыма пассажиров перевозят автобусы, расписание которых привязано к прибытию и отправлению поездов.
"Если в ж/д билете указана Керчь, а вам надо ехать вглубь полуострова – до Симферополя, Севастополя, Владиславовки или Семи Колодезей, необходимо приобрести талон на автобус. Это можно сделать на нашем сайте (рекомендуем), в ж/д кассе Южной пригородной пассажирской компании либо непосредственно в поезде (в этом случае взимается сбор)", - пояснили а компании.
Если в железнодорожном билете конечной или начальной станцией маршрута указаны Симферополь, Владиславовка или Семь Колодезей, отдельный талон на автобус до этих станций покупать не нужно. Пассажиров посадят в автобус по железнодорожному билету.
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