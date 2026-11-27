https://crimea.ria.ru/20261127/ogranichenie-dvizheniya-poezdov-tavriya-po-krymu-prodlili-do-7-dekabrya-1161445115.html

Ограничение движения поездов "Таврия" по Крыму продлили до 7 декабря

Ограничение движения поездов "Таврия" по Крыму продлили до 7 декабря - РИА Новости Крым, 27.11.2026

Ограничение движения поездов "Таврия" по Крыму продлили до 7 декабря

Поезда "Таврия" сообщением с Крымом будут курсировать до станции Керчь-Южная Новый парк и отправляться от нее до 7 декабря включительно. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T12:39

2026-11-27T12:39

2026-11-27T12:43

гранд сервис экспресс

крым

транспорт

поезд

поезд "таврия"

керчь

железная дорога

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Поезда "Таврия" сообщением с Крымом будут курсировать до станции Керчь-Южная Новый парк и отправляться от нее до 7 декабря включительно. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".Перевозчик уточнил, что между Керчью и другими станциями Крыма пассажиров перевозят автобусы, расписание которых привязано к прибытию и отправлению поездов.Если в железнодорожном билете конечной или начальной станцией маршрута указаны Симферополь, Владиславовка или Семь Колодезей, отдельный талон на автобус до этих станций покупать не нужно. Пассажиров посадят в автобус по железнодорожному билету.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На крымские поезда доступны льготные билеты на 2027 годМинтранс увеличит число поездов в сообщении с КрымомИз Крыма на Кубань и обратно: что нужно знать пассажирам и грузоперевозчикам

крым

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, крым, транспорт, поезд, поезд "таврия", керчь, железная дорога