https://crimea.ria.ru/20261127/o-pravilakh-vrazhdy-zachem-nedogovorosposobnuyu-evropu-zovut-v-moskvu-1161429530.html

О правилах вражды: зачем недоговороспособную Европу зовут в Москву

О правилах вражды: зачем недоговороспособную Европу зовут в Москву - РИА Новости Крым, 27.11.2026

О правилах вражды: зачем недоговороспособную Европу зовут в Москву

Приглашением в Москву представителей Европы Россия показала свою готовность вести конструктивный диалог с любым лидером отдельно взятой европейской страны, а не РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T06:13

2026-11-27T06:13

2026-11-27T06:13

андрей перла

политика

мнения

европа

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Приглашением в Москву представителей Европы Россия показала свою готовность вести конструктивный диалог с любым лидером отдельно взятой европейской страны, а не с Евросоюзом, который неспособен отвечать за всех и от которого по итогам украинского конфликта может ничего не остаться. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политический обозреватель Андрей Перла, подчеркнув, что именно такая коммуникация способна помочь выстроить архитектуру европейской безопасности в виде дружбы и мира или холодной войны, но без боевых действий с каждым суверенным государством Европы.По словам Перлы, по отношению к сегодняшней Европе как конгломерату слово "договариваться" в любых формулировках звучит не волне уместным, потому что она недоговороспособна из-за попытки решить то, что не может, и так, как ей не под силу.Убедительным доказательством тому стали недавняя трехсторонняя встреча в Китае лидеров РФ, КНР и США, а еще ранее – переговоры в Абу-Даби, когда делегации Соединенных Штатов и России вели настоящий содержательный разговор, Украина при нем присутствовала, а Европа ждала его окончания вне зала заседания, куда ее просто не пустили, добавил эксперт."Поэтому сейчас Европа на самом деле не пытается участвовать в переговорах – она пытается их торпедировать и заявить, что если не участвует в переговорах, то их итоги не будут для нее обязательны к исполнению и она может продолжать боевые действия", – отметил Перла.С этим связаны категоричные заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и прочих европейских лидеров по поводу того, что никакие договоренности на Украине без них якобы невозможны, добавил он."А господин Мерц (Фридрих, канцлер ФРГ – ред.) даже пообещал европейский бюджет не утверждать, если там не будет расходов на эту войну. Несмотря на то, что рейтинг Мерца 12%, а в германском бюджете не хватает денег на потребности Германии", – заметил Перла.Тем не менее, в какой-то момент в условном зале переговоров европейская делегация все-таки появится, считает он."Но только для того, чтобы услышать условия капитуляции Европы, а не для того, чтобы выдвигать свои условия", – уточнил эксперт.Это осознают сегодня и в самой Европе. Для кого-то здесь становится вполне очевидным, что никакая глава евродипломатии Кая Каллас заменить собой министров иностранных дел отдельных стран ЕС не сможет, даже если будет семи пядей во лбу, что, мягко говоря, далеко не так, то есть институты Евросоюза недееспособны, сказал эксперт.Очередным доказательством тому стал хаос, которым ЕС отреагировал на приглашение европейским лидерам прибыть в Москву. Тем самым Россия продемонстрировала миру, включая саму Европу, чем на самом деле является ЕС, но вовсе не собиралась принизить европейские страны, считает Перла.Потому что однажды конфликт на Украине завершится, и будет ли существовать тогда Евросоюз – большой вопрос. Но независимо от этого между Россией и отдельно взятыми странами Европы будут складываться некие отношения, не обязательно хорошие и дружеские, но и в них все равно должен быть какой-то порядок, когда речь идет о построении совместного будущего без боевых действий, добавил эксперт.То есть договариваться следует даже о правилах вражды.Именно договоренности о правилах взаимодействия и имеются в виду сегодня, кода речь идет об архитектуре европейской безопасности, считает эксперт."То есть должны существовать правила взаимодействия, которые не приводят к тому, что начинаются активные боевые действия все-таки. Война остается холодной", – уточнил он.Такого рода договоренности вполне возможны, полагает Перла, учитывая, что и сегодня некоторые страны Европы решаются противостоять требованиям Евросоюза."Взять, к примеру, маленькую, но важную страну Евросоюза – Бельгию. Бельгия отказывает Евросоюзу в том, чтобы использовать российские средства, которые заморожены на бельгийской территории.Разморозить их для нас Бельгия сама по себе не может. Но и разрешить Евросоюзу украсть эти деньги Бельгия не хочет, потому что не хочет впоследствии за это отвечать. А хочет соблюдать все-таки некие международные законодательные акты", – привел пример эксперт.Когда Европа будет готова сесть за стол переговоров по Украине – мнениеРанее доктор политических наук, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук "Альтер", профессор факультета политологии МГУ Андрей Манойло высказал мнение, что для распада Европейского союза, который является проектом стремительно нищающей Германии, сегодня складываются все предпосылки, и до конца 2027 года он действительно может оказаться на пороге исчезновения на глазах у всего мира и без какого-либо участия РФ.The Guardian в ноябре опубликовало статью, в которой эксперты приходят к выводу об очень скором изменении облика Европы. Согласно прогнозам, серьезные потрясения ждут ЕС по итогам напряженного избирательного цикла, который начинается в конце ноября 2026 и закончится к концу 2027 года. Есть основания полагать, что многочисленные выборные процессы завершатся восхождением в Европе правых сил, вызвав "постепенное ослабление европейского проекта... если не полный распад", сказано в материале.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин ответил на вопрос об участии Европы в переговорах по Украине Нужен очень резкий шаг: что значит призыв Трампа к Европе и Украине о мире с РФ Надо менять хозяев: к чему приведет Европу поддержка Украины и что будет делать Россия

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андрей перла, политика, мнения, европа, россия