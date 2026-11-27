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Новости Крыма и Севастополя на утро 27 ноября
Новости Крыма и Севастополя на утро 27 ноября - РИА Новости Крым, 27.11.2026
Новости Крыма и Севастополя на утро 27 ноября
В Крыму в ночь на пятницу, 27 ноября, по сообщению канала оперативного информирования ГУ МЧС по РК*, действовала беспилотная опасность. В Севастополе сигнал... РИА Новости Крым, 27.11.2026
2026-11-27T07:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в ночь на пятницу, 27 ноября, по сообщению канала оперативного информирования ГУ МЧС по РК*, действовала беспилотная опасность. В Севастополе сигнал воздушной тревоги не звучал. Крымский мост по-прежнему закрыт для движения автомобильного транспорта, поезда и электрички следуют в штатном режиме.О беспилотной опасности в республиканском главке МЧС проинформировали около 2 часов ночи. Угрозу атаки с воздуха сняли в 6.20.В Крыму и Севастополе с 25 ноября на 10 дней будет ограничена подача электроэнергии на 30% в период с 8:00 до 21:00."Электроэнергии, поступающей в Севастополь, недостаточно для ее подачи по графикам. При этом электроснабжение социально значимых объектов обеспечено. Электроэнергия поступает в больницы, на гидроузлы и другие важные объекты.Энергетики оперативно регулируют нагрузку на сети с учётом меняющейся ситуации и команд диспетчера ЧРДУ. Это исключает предварительное информирование потребителей", - сообщили в Севастопольэнерго утром в пятницу. * Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, новости крыма, севастополь, новости севастополя, крымский мост
Новости Крыма и Севастополя на утро 27 ноября
Новости Крыма и Севастополя 27 ноября утром
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в ночь на пятницу, 27 ноября, по сообщению канала оперативного информирования ГУ МЧС по РК*, действовала беспилотная опасность. В Севастополе сигнал воздушной тревоги не звучал. Крымский мост по-прежнему закрыт для движения автомобильного транспорта, поезда и электрички следуют в штатном режиме.
О беспилотной опасности в республиканском главке МЧС проинформировали около 2 часов ночи. Угрозу атаки с воздуха сняли в 6.20.
В Крыму и Севастополе с 25 ноября на 10 дней будет ограничена подача электроэнергии на 30% в период с 8:00 до 21:00.
"Электроэнергии, поступающей в Севастополь, недостаточно для ее подачи по графикам. При этом электроснабжение социально значимых объектов обеспечено. Электроэнергия поступает в больницы, на гидроузлы и другие важные объекты.Энергетики оперативно регулируют нагрузку на сети с учётом меняющейся ситуации и команд диспетчера ЧРДУ. Это исключает предварительное информирование потребителей", - сообщили в Севастопольэнерго утром в пятницу.
* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.