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Носил для "самообороны": у студента колледжа в Севастополе изъяли коллекцию ножей
Носил для "самообороны": у студента колледжа в Севастополе изъяли коллекцию ножей - РИА Новости Крым, 27.11.2026
Носил для "самообороны": у студента колледжа в Севастополе изъяли коллекцию ножей
Студент Севастопольского профессионального художественного колледжа пытался в рюкзаке пронести на занятия набор из семи ножей и электрошокер, сообщили в... РИА Новости Крым, 27.11.2026
2026-11-27T15:58
2026-11-27T15:58
2026-11-27T15:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. Студент Севастопольского профессионального художественного колледжа пытался в рюкзаке пронести на занятия набор из семи ножей и электрошокер, сообщили в региональной полиции.Ранее в правительстве города сообщили, что в Севастополе учащийся пытался пронести в колледж несколько колюще-режущих предметов.Правоохранители предварительно установили, что 20-летний студент четвертого курса шел на занятия. Перед входом в заведение женщина-охранник осмотрела личные вещи молодого человека и обнаружила в рюкзаке ножи. Парень отреагировал оскорблениями.Опрошены очевидцы и главный участник инцидента. На вопрос о том, зачем ему с собой указанные предметы, пояснил, что носил их с целью самообороны, но перед посещением колледжа забыл оставить дома.Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавили в МВД.Ранее уголовное дело возбуждено по факту нападения на студентов и полицейских в одном из общежитий вуза в Уфе. Нападавшим оказался 15-летний подросток.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ворвавшийся с ножом в детсад мужчина взят под стражуКрымчанин устроил стрельбу в троллейбусе Симферополя - вердикт судаВ Крыму подросток поджег автомобиль по заданию неизвестного из мессенджера
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Носил для "самообороны": у студента колледжа в Севастополе изъяли коллекцию ножей
Семь ножей и электрошокер пытался пронести в колледж севастопольский студент
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. Студент Севастопольского профессионального художественного колледжа пытался в рюкзаке пронести на занятия набор из семи ножей и электрошокер, сообщили в региональной полиции.
Ранее в правительстве города сообщили, что в Севастополе учащийся пытался пронести в колледж несколько колюще-режущих предметов.
Правоохранители предварительно установили, что 20-летний студент четвертого курса шел на занятия. Перед входом в заведение женщина-охранник осмотрела личные вещи молодого человека и обнаружила в рюкзаке ножи. Парень отреагировал оскорблениями.
"В ходе осмотра места происшествия сотрудниками полиции изъяты семь ножей и электрошокер, которые направлены в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Севастополю для проведения экспертизы", - рассказали в МВД.
Опрошены очевидцы и главный участник инцидента. На вопрос о том, зачем ему с собой указанные предметы, пояснил, что носил их с целью самообороны, но перед посещением колледжа забыл оставить дома.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавили в МВД.
Ранее уголовное дело возбуждено
по факту нападения на студентов и полицейских в одном из общежитий вуза в Уфе. Нападавшим оказался 15-летний подросток.
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