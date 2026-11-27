https://crimea.ria.ru/20261127/nosil-dlya-samooborony-u-studenta-kolledzha-v-sevastopole-izyali--kollektsiyu-nozhey-1161458347.html

Носил для "самообороны": у студента колледжа в Севастополе изъяли коллекцию ножей

Носил для "самообороны": у студента колледжа в Севастополе изъяли коллекцию ножей - РИА Новости Крым, 27.11.2026

Носил для "самообороны": у студента колледжа в Севастополе изъяли коллекцию ножей

Студент Севастопольского профессионального художественного колледжа пытался в рюкзаке пронести на занятия набор из семи ножей и электрошокер, сообщили в... РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T15:58

2026-11-27T15:58

2026-11-27T15:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. Студент Севастопольского профессионального художественного колледжа пытался в рюкзаке пронести на занятия набор из семи ножей и электрошокер, сообщили в региональной полиции.Ранее в правительстве города сообщили, что в Севастополе учащийся пытался пронести в колледж несколько колюще-режущих предметов.Правоохранители предварительно установили, что 20-летний студент четвертого курса шел на занятия. Перед входом в заведение женщина-охранник осмотрела личные вещи молодого человека и обнаружила в рюкзаке ножи. Парень отреагировал оскорблениями.Опрошены очевидцы и главный участник инцидента. На вопрос о том, зачем ему с собой указанные предметы, пояснил, что носил их с целью самообороны, но перед посещением колледжа забыл оставить дома.Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавили в МВД.Ранее уголовное дело возбуждено по факту нападения на студентов и полицейских в одном из общежитий вуза в Уфе. Нападавшим оказался 15-летний подросток.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ворвавшийся с ножом в детсад мужчина взят под стражуКрымчанин устроил стрельбу в троллейбусе Симферополя - вердикт судаВ Крыму подросток поджег автомобиль по заданию неизвестного из мессенджера

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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