https://crimea.ria.ru/20261127/ne-bolee-10-mln--uchastnikam-svo-spishut-dolgi-po-bankrotstvu-1161459014.html

Не более 10 млн – участникам СВО спишут долги по банкротству

Не более 10 млн – участникам СВО спишут долги по банкротству - РИА Новости Крым, 27.11.2026

Не более 10 млн – участникам СВО спишут долги по банкротству

Долги при банкротстве участников специальной военной операции, не превышающие 10 миллионов рублей, смогут списать российские кредитные организации. Позволяющий... РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T20:27

2026-11-27T20:27

2026-11-27T20:27

анатолий аксаков

участники сво

банкротство

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Долги при банкротстве участников специальной военной операции, не превышающие 10 миллионов рублей, смогут списать российские кредитные организации. Позволяющий эту процедуру закон в первом чтении приняла Государственная Дума России. О нюансах новой льготы для бойцов СВО в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель комитета ГД РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Надо иметь ввиду, обратил внимание председатель профильного комитета, что дело о банкротстве должно быть возбуждено до 1 ноября 2026 года."Это связано с тем, чтобы не простимулировать формировать такие долги и дела о банкротстве. То есть, чтобы при появлении законопроекта не начали специально объявлять банкротство", - пояснил Аксаков.Списание долгов бойцов СВО возьмут на себя кредитные организации, отметил председатель комитета Госдумы.Дело о банкротстве фактически прекращает те обязательства, которые были ранее у человека, заверил собеседник.В планах Госдумы принять данный закон до конца текущего года, сообщил Анатолий Аксаков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Участникам СВО хотят облегчить процедуру банкротстваСроки предоставления льгот для военных сократились вдвоеСоциальная поддержка ветеранов СВО в Крыму будут усилена в 2027 году

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий аксаков, участники сво, банкротство , общество, государственная дума рф, новости, финансы, деньги