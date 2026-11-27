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Не более 10 млн – участникам СВО спишут долги по банкротству
Не более 10 млн – участникам СВО спишут долги по банкротству - РИА Новости Крым, 27.11.2026
Не более 10 млн – участникам СВО спишут долги по банкротству
Долги при банкротстве участников специальной военной операции, не превышающие 10 миллионов рублей, смогут списать российские кредитные организации. Позволяющий... РИА Новости Крым, 27.11.2026
2026-11-27T20:27
2026-11-27T20:27
2026-11-27T20:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Долги при банкротстве участников специальной военной операции, не превышающие 10 миллионов рублей, смогут списать российские кредитные организации. Позволяющий эту процедуру закон в первом чтении приняла Государственная Дума России. О нюансах новой льготы для бойцов СВО в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель комитета ГД РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Надо иметь ввиду, обратил внимание председатель профильного комитета, что дело о банкротстве должно быть возбуждено до 1 ноября 2026 года."Это связано с тем, чтобы не простимулировать формировать такие долги и дела о банкротстве. То есть, чтобы при появлении законопроекта не начали специально объявлять банкротство", - пояснил Аксаков.Списание долгов бойцов СВО возьмут на себя кредитные организации, отметил председатель комитета Госдумы.Дело о банкротстве фактически прекращает те обязательства, которые были ранее у человека, заверил собеседник.В планах Госдумы принять данный закон до конца текущего года, сообщил Анатолий Аксаков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Участникам СВО хотят облегчить процедуру банкротстваСроки предоставления льгот для военных сократились вдвоеСоциальная поддержка ветеранов СВО в Крыму будут усилена в 2027 году
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анатолий аксаков, участники сво, банкротство , общество, государственная дума рф, новости, финансы, деньги
Не более 10 млн – участникам СВО спишут долги по банкротству
Банки "закроют" долги участников СВО по банкротству до 10 миллионов рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым.
Долги при банкротстве участников специальной военной операции, не превышающие 10 миллионов рублей, смогут списать российские кредитные организации. Позволяющий эту процедуру закон в первом чтении приняла Государственная Дума России. О нюансах новой льготы для бойцов СВО в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал председатель комитета ГД РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"В ходе дискуссий в Думе определились, что те, кто имеет долги более 10 миллионов рублей – это довольно состоятельные люди, и, если они состоятельные, то должны выполнять свои обязательства, поэтому решили установить порог в 10 миллионов рублей. Это законопроект правительства, оно просчитало варианты и такую сумму предложило", - объяснил он.
Надо иметь ввиду, обратил внимание председатель профильного комитета, что дело о банкротстве должно быть возбуждено до 1 ноября 2026 года.
"Это связано с тем, чтобы не простимулировать формировать такие долги и дела о банкротстве. То есть, чтобы при появлении законопроекта не начали специально объявлять банкротство", - пояснил Аксаков.
Списание долгов бойцов СВО возьмут на себя кредитные организации, отметил председатель комитета Госдумы.
"То есть бюджет на себя ничего не берет. Были дискуссии с банкирами - они берут на себя эти обязательства, готовы списывать долги за свой счет. Все понимают, что задача решения вопросов, связанных со специальной военной операцией, обеспечением победы, требует, в том числе, вовлечения физических лиц и тех, кто желает участвовать", - заметил он.
Дело о банкротстве фактически прекращает те обязательства, которые были ранее у человека, заверил собеседник.
"Прекращаются залоговые обязательства гражданина и его родственников, третьих лиц, в том числе, и по ипотеке. Прекращается поручительство по полученному кредиту. Совместные обязательства супругов также подлежат в этом случае прекращению. Причем все это происходит, как только подается заявление, информация передается в кредитную организацию, и она должна в короткие сроки все эти процедуры осуществить", - пояснил он.
В планах Госдумы принять данный закон до конца текущего года, сообщил Анатолий Аксаков.
"В декабре мы его примем во втором и третьем чтении, и после подписания президентом законопроект должен сразу вступить в силу. Если кто-то захочет воспользоваться им, я думаю, что уже с первого января можно будет использовать данные законодательные нормы", - заключил он.
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