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На развитие Новороссийского транспортного узла направят 1,2 млрд рублей

На развитие Новороссийского транспортного узла направят 1,2 млрд рублей - РИА Новости Крым, 27.11.2026

На развитие Новороссийского транспортного узла направят 1,2 млрд рублей

На комплексное развитие Новороссийского транспортного узла в Краснодарском крае выделят более 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пятницу в правительстве... РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T11:10

2026-11-27T11:10

2026-11-27T11:10

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. На комплексное развитие Новороссийского транспортного узла в Краснодарском крае выделят более 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пятницу в правительстве России.В правительстве уточнили, что средства будут выделены до конца 2026 года, соответствующее распоряжение уже подписано.В целом в рамках комплексного развития Новороссийского транспортного узла запланировано строительство железнодорожных парков, развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги и сооружение около 50 км новых путей. Таким образом, будут ликвидированы узкие места на подходах к морским портам юга России, что в свою очередь повысит скорость доставки грузов.Всего до 2030 года на комплексное развитие Новороссийского транспортного узла предполагается направить почти 70 млрд рублей. Работа ведется в рамках федерального проекта "Развитие опорной сети железных дорог" нацпроекта "Эффективная транспортная система".В декабре 2025 года стало известно, что из резервного фонда правительства будет выделено 382,3 млн рублей на комплексное развитие транспортного узла в Новороссийске. Планировалось уложить около 50 км новых железнодорожных путей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

новороссийск

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, краснодарский край, новости, правительство россии