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На Дону перевернулась лодка с тремя рыбаками: двое погибли

На Дону перевернулась лодка с тремя рыбаками: двое погибли - РИА Новости Крым, 27.11.2026

На Дону перевернулась лодка с тремя рыбаками: двое погибли

В Азовском районе Ростовской области перевернулась моторная лодка с тремя рыбаками — двое погибли, одному удалось спастись. Об этом сообщили в МЧС Ростовской... РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T08:54

2026-11-27T08:54

2026-11-27T08:54

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река дон

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. В Азовском районе Ростовской области перевернулась моторная лодка с тремя рыбаками — двое погибли, одному удалось спастись. Об этом сообщили в МЧС Ростовской области."Трое друзей решили порыбачить на моторной лодке в притоке Дона — гирло Большая Кутерьма. Товарищи не учли прогноз погоды и вышли на воду в районе поселка Топольки. Из-за сильного ветра и больших волн лодка перевернулась. Спастись удалось лишь одному из рыбаков — 29-летний мужчина самостоятельно доплыл до берега, помощь медиков ему не понадобилась", — говорится в сообщении.Поиски еще двоих рыбаков продолжились. Уже ночью спасатели Азовского района извлекли из воды два тела - мужчин: 1994 и 1992 годов рождения."Проводятся следственные мероприятия", — уточнили в МЧС.Как сообщили в Южной транспортной прокуратуре, по факту происшествия с маломерным судном организована проверка."По предварительной информации, в акватории реки Рукав Каланча вблизи пос. Рогожкино Азовского района Ростовской области произошло опрокидывание моторной лодки. Есть погибшие. На место происшествия выезжал заместитель Волго-Донского транспортного прокурора в целях координации действий сотрудников правоохранительных органов и иных ведомств", — говорится в сообщении.Прокуратурой региона проводится проверка исполнения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта, по итогам которой будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования, добавили в надзорном ведомстве.Ранее в Крыму, под Евпаторией, чуть не утонул 68-летний серфингист, который решил воспользоваться непогодой, чтобы половить волны в Черном море. Помощь мужчине оказали спасатели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уберечь туристов и спасти пропавших: работа морских инспекторов в КрымуВ Крыму в районе Южной Демерджи спасли туристовВ Бурятии машина провалилась под лед – погибли три человека

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону, река дон, происшествия, мчс краснодарского края, новости, южная транспортная прокуратура