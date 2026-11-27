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На Дону перевернулась лодка с тремя рыбаками: двое погибли
На Дону перевернулась лодка с тремя рыбаками: двое погибли - РИА Новости Крым, 27.11.2026
На Дону перевернулась лодка с тремя рыбаками: двое погибли
В Азовском районе Ростовской области перевернулась моторная лодка с тремя рыбаками — двое погибли, одному удалось спастись. Об этом сообщили в МЧС Ростовской... РИА Новости Крым, 27.11.2026
2026-11-27T08:54
2026-11-27T08:54
2026-11-27T08:54
ростов-на-дону
река дон
происшествия
мчс краснодарского края
новости
южная транспортная прокуратура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. В Азовском районе Ростовской области перевернулась моторная лодка с тремя рыбаками — двое погибли, одному удалось спастись. Об этом сообщили в МЧС Ростовской области."Трое друзей решили порыбачить на моторной лодке в притоке Дона — гирло Большая Кутерьма. Товарищи не учли прогноз погоды и вышли на воду в районе поселка Топольки. Из-за сильного ветра и больших волн лодка перевернулась. Спастись удалось лишь одному из рыбаков — 29-летний мужчина самостоятельно доплыл до берега, помощь медиков ему не понадобилась", — говорится в сообщении.Поиски еще двоих рыбаков продолжились. Уже ночью спасатели Азовского района извлекли из воды два тела - мужчин: 1994 и 1992 годов рождения."Проводятся следственные мероприятия", — уточнили в МЧС.Как сообщили в Южной транспортной прокуратуре, по факту происшествия с маломерным судном организована проверка."По предварительной информации, в акватории реки Рукав Каланча вблизи пос. Рогожкино Азовского района Ростовской области произошло опрокидывание моторной лодки. Есть погибшие. На место происшествия выезжал заместитель Волго-Донского транспортного прокурора в целях координации действий сотрудников правоохранительных органов и иных ведомств", — говорится в сообщении.Прокуратурой региона проводится проверка исполнения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта, по итогам которой будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования, добавили в надзорном ведомстве.Ранее в Крыму, под Евпаторией, чуть не утонул 68-летний серфингист, который решил воспользоваться непогодой, чтобы половить волны в Черном море. Помощь мужчине оказали спасатели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уберечь туристов и спасти пропавших: работа морских инспекторов в КрымуВ Крыму в районе Южной Демерджи спасли туристовВ Бурятии машина провалилась под лед – погибли три человека
ростов-на-дону
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ростов-на-дону, река дон, происшествия, мчс краснодарского края, новости, южная транспортная прокуратура
На Дону перевернулась лодка с тремя рыбаками: двое погибли
Двое рыбаков утонули на Дону из-за перевернувшейся лодки – один спасся
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. В Азовском районе Ростовской области перевернулась моторная лодка с тремя рыбаками — двое погибли, одному удалось спастись. Об этом сообщили в МЧС Ростовской области.
"Трое друзей решили порыбачить на моторной лодке в притоке Дона — гирло Большая Кутерьма. Товарищи не учли прогноз погоды и вышли на воду в районе поселка Топольки. Из-за сильного ветра и больших волн лодка перевернулась. Спастись удалось лишь одному из рыбаков — 29-летний мужчина самостоятельно доплыл до берега, помощь медиков ему не понадобилась", — говорится в сообщении.
Поиски еще двоих рыбаков продолжились. Уже ночью спасатели Азовского района извлекли из воды два тела - мужчин: 1994 и 1992 годов рождения.
"Проводятся следственные мероприятия", — уточнили в МЧС.
Как сообщили в Южной транспортной прокуратуре, по факту происшествия с маломерным судном организована проверка.
"По предварительной информации, в акватории реки Рукав Каланча вблизи пос. Рогожкино Азовского района Ростовской области произошло опрокидывание моторной лодки. Есть погибшие. На место происшествия выезжал заместитель Волго-Донского транспортного прокурора в целях координации действий сотрудников правоохранительных органов и иных ведомств", — говорится в сообщении.
Прокуратурой региона проводится проверка исполнения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта, по итогам которой будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования, добавили в надзорном ведомстве.
Ранее в Крыму, под Евпаторией, чуть не утонул 68-летний серфингист
, который решил воспользоваться непогодой, чтобы половить волны в Черном море. Помощь мужчине оказали спасатели.
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