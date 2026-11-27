https://crimea.ria.ru/20261127/moshenniki-aktivizirovalis-pered-pryamoy-liniey-s-putinym-1161438366.html

Мошенники активизировались перед прямой линией с Путиным

Мошенники активизировались перед прямой линией с Путиным - РИА Новости Крым, 27.11.2026

Мошенники активизировались перед прямой линией с Путиным

В преддверии прямой линии с президентом Владимиром Путиным активизировались дистанционные мошенники. Для обмана граждан аферисты используют сразу несколько... РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T10:18

2026-11-27T10:18

2026-11-27T10:18

мошенничество

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россия

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. В преддверии прямой линии с президентом Владимиром Путиным активизировались дистанционные мошенники. Для обмана граждан аферисты используют сразу несколько схем, пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя проекта Народного фронта "За права заемщиков", координатора платформы "Мошеловка" Евгению Лазареву.Второй способ обмана - создание фальшивых чат-ботов в мессенджерах. Данные, собранные через такого бота, становятся основой для последующих атак, в том числе адресных.Отдельное внимание эксперт обратила на такой способ обмана, как фишинговые сайты-сборщики, которые визуально повторяют официальную площадку для отправки вопросов. На таких площадках пользователь оставляет свои личные данные, которые в дальнейшем могут использовать для взлома учетных записей на "Госуслугах", оформления кредитов и обмана родственников.Аферисты превращают сбор обращений в информационный повод, крючок, после которого применяются стандартные схемы, добавила она.Четвертым способом обмана, по словам Лазаревой, является соединение повода с классическими легендами о взломе аккаунта на Госуслугах, "оформлении кредита", "переводе денег на безопасный счет".Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 10 декабря в 12:00 по московскому времени. Прием вопросов стартовал в 00:00 мск 27 ноября и продлится вплоть до окончания программы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане отдали кибермошенникам более 32 млн рублей за неделюЭксперты назвали самую распространенную схему обмана детей в RobloxНовая схема: мошенники начали рассылать россиянам фишинговые ссылки

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мошенничество, новости, россия, владимир путин (политик)