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Массированные удары по Украине: что уничтожено за неделю

Массированные удары по Украине: что уничтожено за неделю - РИА Новости Крым, 27.11.2026

Массированные удары по Украине: что уничтожено за неделю

Армия России за неделю нанесла два массированных и 12 групповых ударов по связанным с ВСУ целям. Об этом сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T13:03

2026-11-27T13:03

2026-11-27T13:03

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Армия России за неделю нанесла два массированных и 12 групповых ударов по связанным с ВСУ целям. Об этом сообщило в пятницу министерство обороны РФ.В результате поражены предприятия ВПК, задействованные в производстве крылатых ракет, ракетного топлива, беспилотников для ВСУ, а также логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, использовавшиеся украинскими боевиками, цеха производства и места хранения робототехнических комплексов, военные аэродромы, склады боеприпасов, пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников, перечислили в Минобороны.Также выведены из строя объекты украинской портовой инфраструктуры, обеспечивавшие прием, хранение и распределение грузов военного назначения, добавили в профильном министерстве.Ранее в пятницу сообщалось, что Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по объектам транспортной инфраструктуры и военной промышленности Украины, а также по морским судам, задействованным в интересах ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ в Запорожской областиУдары по Украине: поражены три электроподстанции и сухогруз Над территорией России сбили четыре авиабомбы JDAM и две ракеты "Нептун"

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