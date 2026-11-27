https://crimea.ria.ru/20261127/logisticheskiy-kollaps-zelenskiy-gotovit-kiev-k-khudshemu-stsenariyu-1161463684.html

Логистический коллапс: Зеленский готовит Киев к худшему сценарию

Логистический коллапс: Зеленский готовит Киев к худшему сценарию - РИА Новости Крым, 27.11.2026

Логистический коллапс: Зеленский готовит Киев к худшему сценарию

Украинские власти готовятся к значительному ухудшению ситуации с логистикой в Киеве. Владимир Зеленский заявил о разработке алгоритмов на этот случай по итогам... РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T18:28

2026-11-27T18:28

2026-11-27T18:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Украинские власти готовятся к значительному ухудшению ситуации с логистикой в Киеве. Владимир Зеленский заявил о разработке алгоритмов на этот случай по итогам заседания ставки.Как написал Зеленский в своем Telegram-канале, в ходе заседания он заслушал "подробные доклады по ситуации в Киеве, возможные угрозы и варианты реагирования".Кроме того, Зеленский заявил, что "скорректировал план операций против России"."Отдельно обсудили со спецслужбами и МИД дополнительные меры для координации с партнерами в необходимых операциях в нейтральных водах за пределами Украины", - добавил он.Мэр Киева Кличко ранее сообщал о повреждениях на Северном и Южном мостах через Днепр. В частности, 20 ноября сообщалось, что в Киеве в результате мощных взрывов повреждены Дарницкий, Подольско-Воскресенский и Южный мосты. На этой неделе градоначальник заявил, что движение метро через Южный мост в Киеве не возобновится до Нового года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированные удары по Украине: что уничтожено за неделю Заводы и четыре локомотива: Минобороны перечислило удары по Украине за ночь Удары по Украине: поражены три электроподстанции и сухогруз

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