https://crimea.ria.ru/20261127/latviya-predostavlyala-svoe-vozdushnoe-prostranstvo-dlya-atak-na-rossiyu--mid-1161466422.html

Латвия предоставляла свое воздушное пространство для атак на Россию – МИД

Латвия предоставляла свое воздушное пространство для атак на Россию – МИД - РИА Новости Крым, 27.11.2026

Латвия предоставляла свое воздушное пространство для атак на Россию – МИД

Латвия и другие прибалтийские страны не раз предоставляли свое воздушное пространство для беспилотников ВСУ с целью атак на российские объекты. Об этом заявила... РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T19:41

2026-11-27T19:41

2026-11-27T19:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Латвия и другие прибалтийские страны не раз предоставляли свое воздушное пространство для беспилотников ВСУ с целью атак на российские объекты. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Как отметила Захарова, Латвия, возглавляя совместно с Британией "Международную коалицию дронов", уже передала ВСУ десятки тысяч БПЛА для организации регулярных атак по территории России.Кроме того, в этом прибалтийском государстве собирается военная техника, передаваемая ЕС Украине, а в 2027 году должен быть построен завод немецкого Rheinmetall по производству артиллерийских снарядов для поставки киевским неонацистам, подчеркнула официальный представитель МИД РФ.Национальные ВМС Латвии, совместно со своими прибалтийскими соседями участвуют в отработке действий НАТО по перекрытию транспортно-логистических маршрутов на Балтике и досмотру российских торговых судов, указала дипломат.Также в стране на регулярной основе проводятся учения натовских группировок и расширяется постоянное военное присутствие войск стран альянса, создавая дополнительные угрозы у наших западных границ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Россия заговорила о войне в ответ на провокации ЭстонииНадо менять хозяев: к чему приведет Европу поддержка Украины и что будет делать РоссияЛатгалия может повторить судьбу Донбасса в случае агрессии Риги – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, мария захарова, литва, прибалтика, атаки всу, безопасность, в мире, новости