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Латвия предоставляла свое воздушное пространство для атак на Россию – МИД
Латвия предоставляла свое воздушное пространство для атак на Россию – МИД - РИА Новости Крым, 27.11.2026
Латвия предоставляла свое воздушное пространство для атак на Россию – МИД
Латвия и другие прибалтийские страны не раз предоставляли свое воздушное пространство для беспилотников ВСУ с целью атак на российские объекты. Об этом заявила... РИА Новости Крым, 27.11.2026
2026-11-27T19:41
2026-11-27T19:41
2026-11-27T19:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Латвия и другие прибалтийские страны не раз предоставляли свое воздушное пространство для беспилотников ВСУ с целью атак на российские объекты. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Как отметила Захарова, Латвия, возглавляя совместно с Британией "Международную коалицию дронов", уже передала ВСУ десятки тысяч БПЛА для организации регулярных атак по территории России.Кроме того, в этом прибалтийском государстве собирается военная техника, передаваемая ЕС Украине, а в 2027 году должен быть построен завод немецкого Rheinmetall по производству артиллерийских снарядов для поставки киевским неонацистам, подчеркнула официальный представитель МИД РФ.Национальные ВМС Латвии, совместно со своими прибалтийскими соседями участвуют в отработке действий НАТО по перекрытию транспортно-логистических маршрутов на Балтике и досмотру российских торговых судов, указала дипломат.Также в стране на регулярной основе проводятся учения натовских группировок и расширяется постоянное военное присутствие войск стран альянса, создавая дополнительные угрозы у наших западных границ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Россия заговорила о войне в ответ на провокации ЭстонииНадо менять хозяев: к чему приведет Европу поддержка Украины и что будет делать РоссияЛатгалия может повторить судьбу Донбасса в случае агрессии Риги – мнение
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министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, мария захарова, литва, прибалтика, атаки всу, безопасность, в мире, новости
Латвия предоставляла свое воздушное пространство для атак на Россию – МИД
Прибалтийские страны предоставляли воздушное пространство для атак ВСУ на Россию – МИД
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Латвия и другие прибалтийские страны не раз предоставляли свое воздушное пространство для беспилотников ВСУ с целью атак на российские объекты. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нами не раз фиксировались случаи предоставления Латвией, а также другими прибалтийскими странами своего воздушного пространства для пролета дронов ВСУ с целью осуществления террористических атак по российским объектам", - говорится в комментарии дипломата, опубликованном на сайте МИД РФ.
Как отметила Захарова, Латвия, возглавляя совместно с Британией "Международную коалицию дронов", уже передала ВСУ десятки тысяч БПЛА для организации регулярных атак по территории России.
Кроме того, в этом прибалтийском государстве собирается военная техника, передаваемая ЕС Украине, а в 2027 году должен быть построен завод немецкого Rheinmetall по производству артиллерийских снарядов для поставки киевским неонацистам, подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Национальные ВМС Латвии, совместно со своими прибалтийскими соседями участвуют в отработке действий НАТО по перекрытию транспортно-логистических маршрутов на Балтике и досмотру российских торговых судов, указала дипломат.
Также в стране на регулярной основе проводятся учения натовских группировок и расширяется постоянное военное присутствие войск стран альянса, создавая дополнительные угрозы у наших западных границ.
"Потенциальный противник на этих учениях называется открыто – отрабатываются маневры по ведению боевых действий с Россией", - подчеркнула Захарова.
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