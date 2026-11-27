https://crimea.ria.ru/20261127/kuda-popadayut-udalennye-fotografii-i-soobscheniya-1161438648.html
Куда попадают удаленные фотографии и сообщения
Куда попадают удаленные фотографии и сообщения - РИА Новости Крым, 27.11.2026
Куда попадают удаленные фотографии и сообщения
Удаленные фотографии и сообщения могут какой-то период времени находится в корзине, облачных хранилищах и на серверах цифровых сервисов. Об этом напомнили в... РИА Новости Крым, 27.11.2026
2026-11-27T22:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. Удаленные фотографии и сообщения могут какой-то период времени находится в корзине, облачных хранилищах и на серверах цифровых сервисов. Об этом напомнили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.Кроме того, случается, что при удалении файла система лишь помечает занимаемое им пространство как доступное для хранения новой информации, но удаленно файл все так же может находиться в памяти устройства. Кроме того, удаленная информация может оставаться на серверах цифровых сервисов: сроки и порядок окончательного удаления зависят от архитектуры сервиса, его политики хранения информации и требований законодательства.Восстановить удаленную информацию возможно. Однако технологии шифрования и особенности накопителей способны затруднить или сделать восстановление невозможным, отметили правоохранители."В цифровой среде удаление информации и ее окончательное уничтожение — разные процессы. Особенно важно помнить об этом перед отправкой конфиденциальных сведений или публикацией личных материалов", - подытожили в ведомстве.В начале ноября президент России Владимир Путин подписал указ о временных мерах по обеспечению поддержки функционирования на территории России информационных ресурсов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, безопасность, кибербезопасность
Куда попадают удаленные фотографии и сообщения
Удаленные фотографии и сообщения временно остаются в корзине и на облачных хранилищах
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. Удаленные фотографии и сообщения могут какой-то период времени находится в корзине, облачных хранилищах и на серверах цифровых сервисов. Об этом напомнили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Что происходит с информацией после удаления? Корзина. Многие приложения временно сохраняют удаленные файлы, позволяя пользователю восстановить их в течение определенного срока… Облачные хранилища. Фотографии, документы и переписка могут оставаться в резервных копиях или на других синхронизированных устройствах", - говорится в сообщении.
Кроме того, случается, что при удалении файла система лишь помечает занимаемое им пространство как доступное для хранения новой информации, но удаленно файл все так же может находиться в памяти устройства. Кроме того, удаленная информация может оставаться на серверах цифровых сервисов: сроки и порядок окончательного удаления зависят от архитектуры сервиса, его политики хранения информации и требований законодательства.
"Удаление сообщения не гарантирует исчезновения его копий, ранее сохраненных получателем", - обозначили в МВД.
Восстановить удаленную информацию возможно. Однако технологии шифрования и особенности накопителей способны затруднить или сделать восстановление невозможным, отметили правоохранители.
"В цифровой среде удаление информации и ее окончательное уничтожение — разные процессы. Особенно важно помнить об этом перед отправкой конфиденциальных сведений или публикацией личных материалов", - подытожили в ведомстве.
В начале ноября президент России Владимир Путин подписал указ о временных мерах по обеспечению поддержки функционирования на территории России информационных ресурсов
. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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