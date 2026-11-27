https://crimea.ria.ru/20261127/kuda-popadayut-udalennye-fotografii-i-soobscheniya-1161438648.html

Куда попадают удаленные фотографии и сообщения

Куда попадают удаленные фотографии и сообщения - РИА Новости Крым, 27.11.2026

Куда попадают удаленные фотографии и сообщения

Удаленные фотографии и сообщения могут какой-то период времени находится в корзине, облачных хранилищах и на серверах цифровых сервисов. Об этом напомнили в... РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T22:19

2026-11-27T22:19

2026-11-27T22:19

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. Удаленные фотографии и сообщения могут какой-то период времени находится в корзине, облачных хранилищах и на серверах цифровых сервисов. Об этом напомнили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.Кроме того, случается, что при удалении файла система лишь помечает занимаемое им пространство как доступное для хранения новой информации, но удаленно файл все так же может находиться в памяти устройства. Кроме того, удаленная информация может оставаться на серверах цифровых сервисов: сроки и порядок окончательного удаления зависят от архитектуры сервиса, его политики хранения информации и требований законодательства.Восстановить удаленную информацию возможно. Однако технологии шифрования и особенности накопителей способны затруднить или сделать восстановление невозможным, отметили правоохранители."В цифровой среде удаление информации и ее окончательное уничтожение — разные процессы. Особенно важно помнить об этом перед отправкой конфиденциальных сведений или публикацией личных материалов", - подытожили в ведомстве.В начале ноября президент России Владимир Путин подписал указ о временных мерах по обеспечению поддержки функционирования на территории России информационных ресурсов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, безопасность, кибербезопасность