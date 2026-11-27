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Крымский "Подарок новорожденному": что получит малыш
Крымский "Подарок новорожденному": что получит малыш - РИА Новости Крым, 27.11.2026
Крымский "Подарок новорожденному": что получит малыш
В 2027 году в Крыму молодые мамы в связи с рождением ребенка будут получать комплект "Подарок новорожденному". В него войдут 19 предметов, соответствующее... РИА Новости Крым, 27.11.2026
2026-11-27T16:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В 2027 году в Крыму молодые мамы в связи с рождением ребенка будут получать комплект "Подарок новорожденному". В него войдут 19 предметов, соответствующее распоряжение принял Совет министров Крыма."Утвердить прилагаемый состав подарочного комплекта "Подарок новорожденному", - говорится в тексте документа.В частности, в комплект войдут пеленки, детский крем и присыпка, гель-шампунь и пенка для купания, вещи для малыша (комбинезоны, распашонки, ползунки, чепчики, носочки), полотенце, одеяло-плед и большая сумка в роддом.В октябре глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об установлении в регионе меры социальной поддержки в связи с рождением ребенка. Подарочный комплект сможет получить один из родителей новорожденного – житель Крыма, даже если роды были приняты в другом регионе страны. Указ будет действовать с 1 января до 31 декабря 2027 года.Ранее сообщалось, что в Крыму за последние три года удалось добиться стабилизации ситуации с рождаемостью. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Родовые сертификаты – как воспользоваться в КрымуКосмос и Рукыя - как еще называют новорожденных в КрымуКлиника высокого уровня - 118 лет исполняется роддому №1 в Симферополе
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крым, новости крыма, дети, совет министров рк
Крымский "Подарок новорожденному": что получит малыш
В Крыму утвердили список предметов для комплекта "Подарок новорожденному"
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В 2027 году в Крыму молодые мамы в связи с рождением ребенка будут получать комплект "Подарок новорожденному". В него войдут 19 предметов, соответствующее распоряжение принял Совет министров Крыма.
"Утвердить прилагаемый состав подарочного комплекта "Подарок новорожденному", - говорится в тексте документа.
В частности, в комплект войдут пеленки, детский крем и присыпка, гель-шампунь и пенка для купания, вещи для малыша (комбинезоны, распашонки, ползунки, чепчики, носочки), полотенце, одеяло-плед и большая сумка в роддом.
В октябре глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об установлении в регионе меры социальной поддержки в связи с рождением ребенка. Подарочный комплект сможет получить один из родителей новорожденного – житель Крыма, даже если роды были приняты в другом регионе страны. Указ будет действовать с 1 января до 31 декабря 2027 года.
Ранее сообщалось, что в Крыму за последние три года удалось добиться
стабилизации ситуации с рождаемостью.
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