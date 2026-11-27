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Крымчанин пойдет под суд за призывы к насилию по национальному признаку
Крымчанин пойдет под суд за призывы к насилию по национальному признаку - РИА Новости Крым, 27.11.2026
Крымчанин пойдет под суд за призывы к насилию по национальному признаку
24-летний житель Евпатории ответит в суде за экстремизм. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 27.11.2026
2026-11-27T14:57
2026-11-27T14:57
2026-11-27T14:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. 24-летний житель Евпатории ответит в суде за экстремизм. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Отмечается, что молодой человек в декабре 2025 года, находясь в Москве, публиковал в одной из социальных сетей призывы к насилию в отношении группы лиц по признаку национальности.Незаконная деятельность крымчанина выявлена сотрудниками УФСБ России по Республики Крым и Севастополю.Отмечается, что с обвинительным заключением надзорного ведомства уголовное дело направят в Хорошевский районный суд Москвы.Ранее сообщалось, что житель Ялты осужден на один год и шесть месяцев лишения свободы условно за экстремистские призывы в сети.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Оправдывала террор ВСУ: жительница Херсонской области предстанет перед судомВ ДНР женщина планировала убийство военного при помощи ударных дроновВ Крыму мужчина пойдет под суд за денежные переводы ВСУ
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крым, экстремизм, прокуратура республики крым, суд, москва, правосудие, новости
Крымчанин пойдет под суд за призывы к насилию по национальному признаку
24-летний крымчанин пойдет под суд за призывы к насилию по национальному признаку