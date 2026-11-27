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Крым поддержал инициативу по оказанию медпомощи жителям новых регионов

Крым поддержал инициативу по оказанию медпомощи жителям новых регионов - РИА Новости Крым, 27.11.2026

Крым поддержал инициативу по оказанию медпомощи жителям новых регионов

На заседании комиссии Совета законодателей России по интеграции новых субъектов РФ в правовую систему страны Госсовет Крыма поддержал предложение о продлении... РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T15:08

2026-11-27T15:08

2026-11-27T15:08

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владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. На заседании комиссии Совета законодателей России по интеграции новых субъектов РФ в правовую систему страны Госсовет Крыма поддержал предложение о продлении действия федерального законодательства в части оказания медицинской помощи жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.Документ также предлагает продлить действие положений об особенностях обращения лекарств и медицинских изделий и применения системы ОМС.Кроме того, в Госдуму направят проект, разработанный Законодательным собранием Запорожской области, о расширении перечня лиц, относящихся к ветеранам боевых действий. Парламентарии Крыма поддержали также инициативы об установлении особенностей при расследовании и оформлении несчастных случаев на производстве в новых субъектах и исчислении стажа при досрочном назначении пенсии по старости для медработников.Ранее сообщалось, что в 2026 году в Херсонской области по госпрограмме комплексного развития сельских территорий запланировано 75 мероприятий по инфраструктурному развитию на общую сумму 461,8 млн рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аграриям новых регионов выделят дополнительно 3 млрд рублейПутин постановил отпраздновать 200-летие Бердянска в 2027 году"Херсонес Таврический" – единственный в России музей с филиалом в новых регионах

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донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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