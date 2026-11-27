Крым поддержал инициативу по оказанию медпомощи жителям новых регионов
Крым поддержал инициативу о продлении особых правил работы медиков на новых территориях
© Фото: минздрав Херсонской областиВрач в коридоре больницы в городе Алешки Херсонской области
© Фото: минздрав Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. На заседании комиссии Совета законодателей России по интеграции новых субъектов РФ в правовую систему страны Госсовет Крыма поддержал предложение о продлении действия федерального законодательства в части оказания медицинской помощи жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.
"Суть идеи в том, чтобы до 2030 года разрешить заниматься медицинской и фармацевтической деятельностью в новых субъектах на основании документов, выданных в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также на территории Украины, проходить лицам, имеющим такие документы, аккредитацию специалиста и определять случаи, при которых они могут быть допущены к работе без сертификата специалиста или аккредитации", - пояснил Константинов.
Документ также предлагает продлить действие положений об особенностях обращения лекарств и медицинских изделий и применения системы ОМС.
Кроме того, в Госдуму направят проект, разработанный Законодательным собранием Запорожской области, о расширении перечня лиц, относящихся к ветеранам боевых действий.
"В него предлагается включить врачей, средний и младший медперсонал, водителей автомобилей скорой помощи, которые шесть месяцев и более трудились на линии боевого соприкосновения СВО", - отметил спикер крымского парламента.
Парламентарии Крыма поддержали также инициативы об установлении особенностей при расследовании и оформлении несчастных случаев на производстве в новых субъектах и исчислении стажа при досрочном назначении пенсии по старости для медработников.
Ранее сообщалось, что в 2026 году в Херсонской области по госпрограмме комплексного развития сельских территорий запланировано 75 мероприятий по инфраструктурному развитию на общую сумму 461,8 млн рублей.
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