СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. 27 ноября на белорусско-украинской границе прошла крупнейшая гуманитарная миссия по возвращению пожилых граждан и детей из России к близким на Украину, сообщает издание БЕЛТА.Уточняется, что очередной этап миссии проходил, как и прежде, на белорусско-украинской границе в пункте пропуска "Новая Гута".Глава миссии Международного комитета Красного Креста в Республике Беларусь Рут Хетерингтон отметила, что в очередной раз гуманитарная миссия проходит в координации с государственными органами.На территории Беларуси ранее неоднократно проходили обмены военнопленными и гражданскими лицами, а также гуманитарные акции по воссоединению семей из России и Украины. Всего на территории Беларуси прошло уже более 70 гуманитарных миссий и обменов, уточнило издание.Ранее семь мирных граждан России смогли вернуться домой в ходе проведенной 23 октября в Беларуси гуманитарной миссии.Также в конце октября белорусская сторона стала участником гуманитарной миссии в прифронтовом городе Алешки Херсонской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке Какой подтекст у инициативы гуманитарной миссии в Константиновке - политологРоссия и Украина готовят самый масштабный обмен военнопленными с начала СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. 27 ноября на белорусско-украинской границе прошла крупнейшая гуманитарная миссия по возвращению пожилых граждан и детей из России к близким на Украину, сообщает издание БЕЛТА.
Уточняется, что очередной этап миссии проходил, как и прежде, на белорусско-украинской границе в пункте пропуска "Новая Гута".
Глава миссии Международного комитета Красного Креста в Республике Беларусь Рут Хетерингтон отметила, что в очередной раз гуманитарная миссия проходит в координации с государственными органами.
"Это одна из операций, которые мы проводим регулярно, чтобы помочь людям воссоединиться с родными, по какую бы сторону линии фронта они ни находились. С 2022 года сегодняшняя операция стала одной из крупнейших. За это время мы оказали содействие более двум тысячам гражданам. Многие из них - пожилые, люди уязвимых категорий", - рассказала она.
На территории Беларуси ранее неоднократно проходили обмены военнопленными и гражданскими лицами, а также гуманитарные акции по воссоединению семей из России и Украины. Всего на территории Беларуси прошло уже более 70 гуманитарных миссий и обменов, уточнило издание.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В. Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601