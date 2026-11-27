https://crimea.ria.ru/20261127/krupneyshaya-gummissiya-po-vossoedineniyu-semey-sostoyalas-na-belorusskoy-granitse-1161457136.html

Крупнейшая гуммиссия по воссоединению семей состоялась на белорусской границе

Крупнейшая гуммиссия по воссоединению семей состоялась на белорусской границе - РИА Новости Крым, 27.11.2026

Крупнейшая гуммиссия по воссоединению семей состоялась на белорусской границе

27 ноября на белорусско-украинской границе прошла крупнейшая гуманитарная миссия по возвращению пожилых граждан и детей из России к близким на Украину, сообщает РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T15:47

2026-11-27T15:47

2026-11-27T15:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. 27 ноября на белорусско-украинской границе прошла крупнейшая гуманитарная миссия по возвращению пожилых граждан и детей из России к близким на Украину, сообщает издание БЕЛТА.Уточняется, что очередной этап миссии проходил, как и прежде, на белорусско-украинской границе в пункте пропуска "Новая Гута".Глава миссии Международного комитета Красного Креста в Республике Беларусь Рут Хетерингтон отметила, что в очередной раз гуманитарная миссия проходит в координации с государственными органами.На территории Беларуси ранее неоднократно проходили обмены военнопленными и гражданскими лицами, а также гуманитарные акции по воссоединению семей из России и Украины. Всего на территории Беларуси прошло уже более 70 гуманитарных миссий и обменов, уточнило издание.Ранее семь мирных граждан России смогли вернуться домой в ходе проведенной 23 октября в Беларуси гуманитарной миссии.Также в конце октября белорусская сторона стала участником гуманитарной миссии в прифронтовом городе Алешки Херсонской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке Какой подтекст у инициативы гуманитарной миссии в Константиновке - политологРоссия и Украина готовят самый масштабный обмен военнопленными с начала СВО

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белоруссия, семья, россия, украина, новости