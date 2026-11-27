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Когда в Крыму наблюдать метеорные потоки Ориониды

Когда в Крыму наблюдать метеорные потоки Ориониды - РИА Новости Крым, 27.11.2026

Когда в Крыму наблюдать метеорные потоки Ориониды

Ноябрьские Ориониды достигнут своего пика в ночь с 27 на 28 ноября. Если позволит погода, наблюдать космическое событие крымчане смогут перед рассветом,... РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T19:17

2026-11-27T19:17

2026-11-27T19:17

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александр вольвач

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. Ноябрьские Ориониды достигнут своего пика в ночь с 27 на 28 ноября. Если позволит погода, наблюдать космическое событие крымчане смогут перед рассветом, рассказал РИА Новости Крым заведующий базовой кафедрой астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В.И. Вернадского Александр Вольвач.Эксперт пояснил, что Ориониды являются слабым ежегодным метеорным потоком, активным примерно с середины ноября до начала декабря. Радиант потока расположен в созвездии Ориона, а максимум активности приходится на 27-28 ноября.Поток связан с кометой "2P/Энке" (Encke). С этим небесным телом связаны сразу несколько метеорных потоков, в том числе известные Тауриды, наблюдаемые осенью."Ноябрьские Ориониды считаются более слабым потоком, поскольку Земля проходит через менее плотную часть кометного шлейфа", - добавил Вольвач.Он уточнил, что предстоящей ночью небо будет освещать яркая убывающая Луна. Поэтому удастся заметить лишь редкие яркие метеоры. Также большую роль сыграет облачность.Однако наблюдать метеорный поток, который будет еще активным, можно и через несколько дней. В последующие ночи Луна будет восходить позже, подчеркнул эксперт.17 ноября сообщалось, что крымчане несколько ночей могли наблюдать метеорный потока Леониды.Ранее также отмечалось, что в ночь на 25 ноября россияне наблюдали редкое астрономическое явление – Бобровое суперлуние, когда Луна приближается к Земле почти на минимально возможное расстояние.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Южные Тауриды: когда над Крымом прольется новый звездопадУченые обнаружили 52 невидимые ранее галактикиГирлянда вспышек: на Солнце произошел резкий всплеск активности

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метеорный поток, космос, астрономия, новости, александр вольвач