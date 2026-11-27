https://crimea.ria.ru/20261127/kerch-pervoy-v-krymu-nachala-ustanavlivat-gorodskuyu-novogodnyuyu-elku-1161443259.html

Керчь первой в Крыму начала устанавливать городскую новогоднюю елку

Керчь первой в Крыму начала устанавливать городскую новогоднюю елку - РИА Новости Крым, 27.11.2026

Керчь первой в Крыму начала устанавливать городскую новогоднюю елку

Власти Керчи сообщили о начале подготовки к новогодним праздникам - рабочие приступили к монтажу праздничной ели на главной площади города, рассказали в... РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T12:05

2026-11-27T12:05

2026-11-27T12:05

крым

новый год

елка

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администрация керчи

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. Власти Керчи сообщили о начале подготовки к новогодним праздникам - рабочие приступили к монтажу праздничной ели на главной площади города, рассказали в пресс-службе городской администрации."В Керчи приступили к монтажу главной городской елки. Служба городского хозяйства собирает каркас новогодней конструкции посреди колоннады на площади Ленина. Задействованы шесть человек", - отметили в администрации.Также на площади появятся и традиционные арт-объекты в виде светящихся снеговиков, кареты и другая праздничная атрибутика. К их установке приступят в декабре уточнили в пресс-службе.Кроме того, городские елки появятся на площади у дворца культуры "Корабел" и перед школой искусств имени Романа Сердюка.В прошлом году в первых числах декабря подготовка к новогодним и рождественским праздникам началась в столице Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новый год, елка, новости крыма, керчь, администрация керчи