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Керчь первой в Крыму начала устанавливать городскую новогоднюю елку
Керчь первой в Крыму начала устанавливать городскую новогоднюю елку - РИА Новости Крым, 27.11.2026
Керчь первой в Крыму начала устанавливать городскую новогоднюю елку
Власти Керчи сообщили о начале подготовки к новогодним праздникам - рабочие приступили к монтажу праздничной ели на главной площади города, рассказали в... РИА Новости Крым, 27.11.2026
2026-11-27T12:05
2026-11-27T12:05
2026-11-27T12:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. Власти Керчи сообщили о начале подготовки к новогодним праздникам - рабочие приступили к монтажу праздничной ели на главной площади города, рассказали в пресс-службе городской администрации."В Керчи приступили к монтажу главной городской елки. Служба городского хозяйства собирает каркас новогодней конструкции посреди колоннады на площади Ленина. Задействованы шесть человек", - отметили в администрации.Также на площади появятся и традиционные арт-объекты в виде светящихся снеговиков, кареты и другая праздничная атрибутика. К их установке приступят в декабре уточнили в пресс-службе.Кроме того, городские елки появятся на площади у дворца культуры "Корабел" и перед школой искусств имени Романа Сердюка.В прошлом году в первых числах декабря подготовка к новогодним и рождественским праздникам началась в столице Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, новый год, елка, новости крыма, керчь, администрация керчи
Керчь первой в Крыму начала устанавливать городскую новогоднюю елку
Керчь первой в Крыму начала подготовку к Новому году - на главное площади монтируют елку
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. Власти Керчи сообщили о начале подготовки к новогодним праздникам - рабочие приступили к монтажу праздничной ели на главной площади города, рассказали в пресс-службе городской администрации.
"В Керчи приступили к монтажу главной городской елки. Служба городского хозяйства собирает каркас новогодней конструкции посреди колоннады на площади Ленина. Задействованы шесть человек", - отметили в администрации.
Также на площади появятся и традиционные арт-объекты в виде светящихся снеговиков, кареты и другая праздничная атрибутика. К их установке приступят в декабре уточнили в пресс-службе.
Кроме того, городские елки появятся на площади у дворца культуры "Корабел" и перед школой искусств имени Романа Сердюка.
В прошлом году в первых числах декабря подготовка
к новогодним и рождественским праздникам началась в столице Крыма.
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