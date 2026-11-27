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Какой будет погода в Крыму в пятницу
Какой будет погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 27.11.2026
Какой будет погода в Крыму в пятницу
В пятницу теплый атмосферный фронт принесет в Крым дожди и небольшое потепление. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 27.11.2026
2026-11-27T00:01
2026-11-27T00:01
2026-11-27T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В пятницу теплый атмосферный фронт принесет в Крым дожди и небольшое потепление. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков; днем небольшой дождь. Ветер ночью юго-восточный 4-9 м/с; днем восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…3; днем +9...11.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +12...14.На побережье тоже ожидаются дожди. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +5....9, днем потеплеет до +13 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Какой будет погода в Крыму в пятницу
В Крыму в пятницу будет дождливо
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В пятницу теплый атмосферный фронт принесет в Крым дожди и небольшое потепление. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ночью преимущественно без осадков, днем атмосферный теплый фронт вызовет небольшие, местами умеренные дожди. Ветер ночью юго-восточный 4-9 м/с; днем восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +2…7, в горах около 0; днем +8…13, в горах +4…7", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков; днем небольшой дождь. Ветер ночью юго-восточный 4-9 м/с; днем восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…3; днем +9...11.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +12...14.
На побережье тоже ожидаются дожди. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +5....9, днем потеплеет до +13 градусов.
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