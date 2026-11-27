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Какой будет погода в Крыму в пятницу

Какой будет погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 27.11.2026

Какой будет погода в Крыму в пятницу

В пятницу теплый атмосферный фронт принесет в Крым дожди и небольшое потепление. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T00:01

2026-11-27T00:01

2026-11-27T00:01

крым

крымский гидрометцентр

погода

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крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В пятницу теплый атмосферный фронт принесет в Крым дожди и небольшое потепление. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков; днем небольшой дождь. Ветер ночью юго-восточный 4-9 м/с; днем восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…3; днем +9...11.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +12...14.На побережье тоже ожидаются дожди. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +5....9, днем потеплеет до +13 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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