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Эстония готовится закрыть границы с РФ: что происходит на пункте пропуска
Эстония готовится закрыть границы с РФ: что происходит на пункте пропуска - РИА Новости Крым, 27.11.2026
Эстония готовится закрыть границы с РФ: что происходит на пункте пропуска
Эстонские пограничники намеренно создают помехи для прохождения границы для людей, которые пожелали навестись своих родных в Ивангороде накануне закрытия... РИА Новости Крым, 27.11.2026
2026-11-27T23:12
2026-11-27T23:12
2026-11-27T23:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Эстонские пограничники намеренно создают помехи для прохождения границы для людей, которые пожелали навестись своих родных в Ивангороде накануне закрытия пунктов пропуска. Власти Ленинградской области оказывают им помощь с обогревом, размещением и питанием. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.Эстония с 1 декабря планирует в одностороннем порядке закрыть пункты пропуска на границе с Российской Федерацией.По словам Дрозденко, накануне введения этих ограничений многие жители Нарвы пришли пешком через Нарвский мост Дружбы в Ивангород, чтобы навестить родных."Российская пограничная служба работала четко и оперативно; в то же время эстонская сторона намеренно создает помехи для прохода: оформление идет настолько медленно, что обычный переход границы превращается в многочасовое испытание", - написал Дрозденко в своем канале в МАКС.По его словам, эстонская сторона в пятницу вынуждает более 50 человек провести всю ночь в очереди на улице — в одну из первых холодных ночей, когда температура опустится до минус пяти градусов.Спасатели при необходимости готовы развернуть дополнительные пункты обогрева и организовать горячее питание, добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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эстония, россия, граница, ленинградская область, александр дрозденко, общество, новости
Эстония готовится закрыть границы с РФ: что происходит на пункте пропуска
Эстония препятствует проходу через границу – со стороны РФ развернули пункты обогрева
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Эстонские пограничники намеренно создают помехи для прохождения границы для людей, которые пожелали навестись своих родных в Ивангороде накануне закрытия пунктов пропуска. Власти Ленинградской области оказывают им помощь с обогревом, размещением и питанием. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Эстония с 1 декабря планирует в одностороннем порядке закрыть
пункты пропуска на границе с Российской Федерацией.
По словам Дрозденко, накануне введения этих ограничений многие жители Нарвы пришли пешком через Нарвский мост Дружбы в Ивангород, чтобы навестить родных.
"Российская пограничная служба работала четко и оперативно; в то же время эстонская сторона намеренно создает помехи для прохода: оформление идет настолько медленно, что обычный переход границы превращается в многочасовое испытание", - написал Дрозденко в своем канале в МАКС.
По его словам, эстонская сторона в пятницу вынуждает более 50 человек провести всю ночь в очереди на улице — в одну из первых холодных ночей, когда температура опустится до минус пяти градусов.
"Этих людей мы, разумеется, не бросим. К пункту пропуска подан автобус, в котором можно согреться. Всю ночь будет работать кафе; оказываем помощь с размещением в местных гостиницах. Уже на улице никто не стоит - всех разместили, люди ждут очереди в тепле", - отметил губернатор.
Спасатели при необходимости готовы развернуть дополнительные пункты обогрева и организовать горячее питание, добавил он.
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