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Эстония готовится закрыть границы с РФ: что происходит на пункте пропуска

Эстония готовится закрыть границы с РФ: что происходит на пункте пропуска - РИА Новости Крым, 27.11.2026

Эстония готовится закрыть границы с РФ: что происходит на пункте пропуска

Эстонские пограничники намеренно создают помехи для прохождения границы для людей, которые пожелали навестись своих родных в Ивангороде накануне закрытия... РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T23:12

2026-11-27T23:12

2026-11-27T23:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Эстонские пограничники намеренно создают помехи для прохождения границы для людей, которые пожелали навестись своих родных в Ивангороде накануне закрытия пунктов пропуска. Власти Ленинградской области оказывают им помощь с обогревом, размещением и питанием. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.Эстония с 1 декабря планирует в одностороннем порядке закрыть пункты пропуска на границе с Российской Федерацией.По словам Дрозденко, накануне введения этих ограничений многие жители Нарвы пришли пешком через Нарвский мост Дружбы в Ивангород, чтобы навестить родных."Российская пограничная служба работала четко и оперативно; в то же время эстонская сторона намеренно создает помехи для прохода: оформление идет настолько медленно, что обычный переход границы превращается в многочасовое испытание", - написал Дрозденко в своем канале в МАКС.По его словам, эстонская сторона в пятницу вынуждает более 50 человек провести всю ночь в очереди на улице — в одну из первых холодных ночей, когда температура опустится до минус пяти градусов.Спасатели при необходимости готовы развернуть дополнительные пункты обогрева и организовать горячее питание, добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эстония, россия, граница, ленинградская область, александр дрозденко, общество, новости