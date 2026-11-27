https://crimea.ria.ru/20261127/eksperty-nazvali-osnovy-palliativnoy-pomoschi-v-mire-1161399008.html

Эксперты назвали основы паллиативной помощи в мире

Эксперты назвали основы паллиативной помощи в мире - РИА Новости Крым, 27.11.2026

Эксперты назвали основы паллиативной помощи в мире

Вопрос кадров, способных оказывать паллиативную помощь детям и взрослым, остро стоит во всем мире. Люди – это основа такой помощи. Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T09:35

2026-11-27T09:35

2026-11-27T09:35

паллиативная помощь в крыму

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Вопрос кадров, способных оказывать паллиативную помощь детям и взрослым, остро стоит во всем мире. Люди – это основа такой помощи. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала директор Общественного объединения "Благотворительный детский хоспис" в Минске Анна Горчакова.На площадке РИА Новости Крым состоялся видеомост Симферополь-Сухум-Минск-Самара "Паллиативная помощь без границ: от первого шага к системе"."Вопрос кадров остро стоит во всем мире, потому что паллиатив делают люди. Не медицинские технологии важны – нужны люди. Грамотные, профессиональные. Я вообще считаю, что основа паллиатива – это люди, команда", – сказала Горчакова.По ее словам, ни в одной развитой стране мира паллиативную помощь не оказывает исключительно государственная служба.В свою очередь главный внештатный специалист по паллиативной помощи Минздрава России по Приволжскому федеральному округу, главный врач автономной некоммерческой организации "Самарский хоспис" Ольга Осетрова назвала общими для регионов РФ и других стран проблемы маршрутизации и перехода из детской службы во взрослую.Директор Республиканского клинического центра паллиативной медицинской помощи детям, главный внештатный специалист Минздрава Беларуси по паллиативной медицинской помощи Людмила Бомберова в свою очередь обратила внимание на вопросы обеспечения медицинскими изделиями."Сегодня заболел пациент, и ему понадобилось какое-то медицинское изделие – например, электросос. Но у нас же не стоит в каждом учреждении здравоохранения 10 электрососов в ожидании, когда такой пациент появится. А нам важно, чтобы это обеспечение произошло здесь и сейчас, а не завтра. Это очень важно пациенту. И в таких случаях, пока производится процесс закупки, нам помогает благотворительный детский хоспис, общественное объединение. Затем уже государство обеспечивает медицинским изделием", – сказала Бомберова.Ранее сообщалось, что в Крыму в 200 семьях родители растят детей с особенностями здоровья, которые нуждаются в паллиативной помощи.Крымский детский хоспис – первая в Крыму благотворительная организация, которая уже более шести лет на регулярной основе оказывает и развивает комплексную паллиативную помощь тяжелобольным детям и их семьям.При поддержке хосписа в 2022 году открылось первое в Республике Крым паллиативное отделение медицинской помощи детям на базе Республиканской детской клинической больницы в Симферополе на 10 мест – это совместный проект государственного медицинского учреждения и некоммерческой организации в интересах пациента.Ранее сообщалось, что Крымский детский хоспис вошел в число лучших российских благотворительных организаций. Как сообщала пресс-служба учреждения, по итогам конкурса "Точка отсчета-2025" хоспису присвоен "Золотой стандарт".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму няни из хосписа занимаются с детьми игротерапией В Крыму вышла книга о подопечном детского хосписа В Крыму благотворители собрали для тяжелобольных детей 1,4 млн рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

паллиативная помощь в крыму, дети, общество, медицина, здоровье, самарская область, белоруссия, новости