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Движение по Крымскому мосту: как будут ходить электрички в выходные

Движение по Крымскому мосту: как будут ходить электрички в выходные - РИА Новости Крым, 27.11.2026

Движение по Крымскому мосту: как будут ходить электрички в выходные

В выходные дни, 28 и 29 ноября, пригородные поезда между Крымом и Краснодарским краем будут курсировать по четырем маршрутам. Об этом сообщили в Южной... РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T17:25

2026-11-27T17:25

2026-11-27T17:25

крым

краснодарский край

керчь

тамань

юппк "южная пригородная пассажирская компания"

пригородные поезда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В выходные дни, 28 и 29 ноября, пригородные поезда между Крымом и Краснодарским краем будут курсировать по четырем маршрутам. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).В ближайшие выходные дни на маршруте Керчь (старый вокзал) - Тамань-Пассажирская электрички будут курсировать по следующему расписанию:- поезд №6201 Керчь - Тамань-Пасс.: отправление со станции Керчь в 8:20, прибытие на станцию Тамань-Пасс. в 9:10;- поезд №6203 Керчь - Тамань-Пасс.: отправление со станции Керчь в 11:25, прибытие на станцию Тамань-Пасс. в 12:25;- поезд №6205 Керчь-Тамань-Пасс.: отправление со станции Керчь в 13:55, прибытие на станцию Тамань-Пасс. в 14:45;- поезд №6207 Керчь-Тамань-Пасс.: отправление со станции Керчь в 16:45, прибытие на станцию Тамань-Пасс. в 17:40.На маршруте Тамань-Пассажирская - Керчь (старый вокзал):- №6202 Тамань-Пасс.- Керчь: отправление со станции Тамань-Пасс. в 9:50, прибытие на станцию Керчь в 10:35;- №6204 Тамань-Пасс.-Керчь: отправление со станции Тамань-Пасс. в 12:45, прибытие на станцию Керчь в 13:35;- №6206 Тамань-Пасс.- Керчь: отправление со станции Тамань-Пасс. в 15:40, прибытие на станцию Керчь в 16:25;- №6208 Тамань-Пасс.- Керчь: отправление со станции Тамань-Пасс. в 19:05, прибытие на станцию Керчь в 19:55.Электрички на маршруте Анапа - Керчь/Керчь Южная Новый парк будут осуществлять движение по расписанию:- №6803/6804 Анапа - Керчь-Южная Новый парк: отправление со станции Анапа в 9:18, Тамань-Пасс. 10:46-10:51, прибытие на станцию Керчь-Южная Новый парк в 11:19;- №6805/6806 сообщением Анапа - Керчь: отправление от ст. Анапа в 12:26, Тамань-Пасс. 13:54-13:59, прибытие на ст. Керчь в 14:38 (без остановки по ст. Керчь-Южная Новый парк);- №6811/6812 Анапа - Керчь: отправление со станции Анапа в 19:54, Тамань-Пасс. 21:23-21:28, прибытие на станцию Керчь в 22:20 (без остановки по ст. Керчь-Южная Новый парк).На маршруте Керчь/Керчь-Южная Новый парк – Анапа будут курсировать поезда:- №6125/6801/6802 Керчь - Керчь-Южная Новый парк - Анапа: отправление со станции Керчь в 6:00, Керчь-Южная Новый парк 6:32, Тамань-Пасс. 6:59 -7:04, прибытие в Анапу в 8:33;- №6807/6808 сообщением Керчь - Анапа: отправление от ст. Керчь 14:53, Керчь-Южная Новый парк 15:12, Тамань-Пасс. 15:32-15:36, прибытие на ст. Анапа в 17:03.- №6809/6810 Керчь-Южная Новый парк - Анапа: отправление со станции Керчь-Южная в 19:10, Тамань-Пасс. 19:35-19:40, прибытие на станцию Анапа в 21:10."Приобрести билеты на действующие пригородные маршруты можно в железнодорожных кассах, онлайн – на сайте ug-ppk.ru и в мобильном приложении "В путь – билеты на электрички", - говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крым, краснодарский край, керчь, тамань, юппк "южная пригородная пассажирская компания", пригородные поезда