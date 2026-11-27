https://crimea.ria.ru/20261127/draka-na-otdykhe-v-sevastopole-obernulas-ugolovnym-delom--1161438026.html

Драка на отдыхе в Севастополе обернулась уголовным делом

Драка на отдыхе в Севастополе обернулась уголовным делом - РИА Новости Крым, 27.11.2026

Драка на отдыхе в Севастополе обернулась уголовным делом

В Севастополе трое молодых людей стали фигурантами уголовного дела из-за избиения мужчин в лесопарке. Об этом сообщили в полиции Севастополя. РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T10:07

2026-11-27T10:07

2026-11-27T10:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе трое молодых людей стали фигурантами уголовного дела из-за избиения мужчин в лесопарке. Об этом сообщили в полиции Севастополя.39‑летний мужчина сделал водителю замечание, на что тот ударил оппонента. К драке присоединились двое товарищей зачинщика 21 и 28 лет. 46-летний мужчина, ставший свидетелем происходящего, вмешался, чтобы прекратить потасовку, но и сам попал под "горячую руку".Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, обоим потерпевшим причинен вред здоровью средней тяжести. У них диагностированы переломы, ушибы и ссадины.Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что шестеро жителей Туапсинского района Кубани до смерти избили двух мужчин. Фигуранты с места происшествия скрылись, но были задержаны. Приговором суда им назначено наказание на срок от 3 лет колонии-поселения до 16 лет в колонии строгого режима.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Избил черенком от лопаты: в Саках мужчине грозит 10 лет колонии за дракуВ Крыму мужчину расстреляли из травмата – возбуждено делоНе поделили место в аудитории: студент ударил ножом сокурсника в Дагестане

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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